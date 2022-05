Samsung SSD Magician vous permet de vérifier l’état du disque et de mettre à jour le micrologiciel de votre SSD

En plus de fournir des informations sur le système de l’utilisateur et le produit SSD, Samsung SSD Magician prend également en charge des fonctionnalités avancées, telles que la gestion des performances SSD, l’analyse comparative pour des performances optimales, les nouvelles mises à jour du micrologiciel, etc.

Obtenez Samsung SSD Magician et essayez-le pour évaluer pleinement ses capacités.

Caractéristiques

La fonction SecureErase peut effacer complètement les données sur le disque en moins d’une minute.

La fonction de mise à jour confirme que le dernier micrologiciel est installé à partir du site Web de Samsung.

Optimisation automatique du système d’exploitation pour les paramètres Superfetch/Prefetch, ReadyBoost et DIPM.

L’application d’analyse comparative teste les performances du SSD et d’autres appareils connectés.

Entièrement compatible avec tous les disques SSD Samsung précédemment expédiés.

Quoi de neuf

Corrections de bugs

Améliorations de la sécurité

Versions précédentes:

