Avertissement : les voleurs de crypto-monnaie attaquent désormais les gens physiquement

La stratégie a changé. Désormais, les cibles sont les téléphones portables des personnes qui utilisent des applications pour échanger des crypto-monnaies. LA boom Ce que nous avons vu ces dernières années sur le marché des crypto-monnaies – aujourd’hui en déclin – a non seulement stimulé l’ingéniosité des investisseurs et des mineurs, mais a également conduit les criminels à rechercher de nouvelles façons de mettre la main sur leur butin.

Pourquoi les criminels vont-ils voler un portefeuille avec des billets et des cartes alors que vous pouvez transporter un téléphone portable ? En fait, avec cet appareil, les voleurs ont accès à un compte bitcoin et peuvent facilement transférer des milliers d’euros en quelques secondes.

Crypto-monnaies : les voleurs veulent le téléphone portable, c’est la clé du coffre-fort

Nous avons dit à plusieurs reprises que votre téléphone portable en sait plus sur vous que votre propre mère, et ne doutez pas. En fait, ceux qui n’ont aucun doute sur cette réalité sont les voleurs de crypto-monnaie qui ont commencé à regarder ces appareils que nous portons toujours avec nous, comme s’il s’agissait de la clé du coffre-fort.

Selon les informations fournies par le journal The Guardian, il y a une « nouvelle vague d' »attaques cryptomonnaies » à Londres ». Dans un cas, les voleurs ont réussi à faire une seule arnaque de plus de 10 000 euros.

C’est une sorte de cambriolage cryptomonnaie.

David Gerard, auteur de Attack on the 50 Foot Blochain, a déclaré au journal britannique.

Mais alors comment se passe cette attaque ? Et pourquoi recherchent-ils des crypto-monnaies ?

La première question n’est pas très mystérieuse. Bien qu’ils puissent sembler sophistiqués, les « vols cryptomonnaies » ont peu de choses en commun avec les vols en col blanc ou les opérations complexes de logiciels malveillants. En pratique, ce sont les mêmes que les braquages ​​au couteau habituels dans les lieux peu fréquentés.

La différence est que les criminels ici ne veulent pas du gain traditionnel du vol, du portefeuille et de la montre. La cible est le téléphone portable. Et non, ce n’est pas pour le prix de la pièce, du matériel. Ce qu’ils veulent vraiment, ce sont des clés d’accès au bitcoin et à d’autres plates-formes de crypto-monnaie.

Mais attention, les voleurs attaquent physiquement, on ne parle pas d’attaques à distance de Spyware ou alors Hameçonnage. On parle d’attaques face à face. Il y a plusieurs exemples dans le rapport. Un cas cité s’est produit dans un endroit plus caché, sous un pont, où une personne se sentait malade, se reposait et a été approchée par des voleurs qui l’ont forcée à déverrouiller son smartphone, à modifier ses paramètres de sécurité et se sont retrouvées sans 28 700 £ (environ 34 milliers d’euros), une somme considérable incluant les crypto-monnaies.

Une autre victime qui s’est rendue au commissariat de Londres rapporte avoir été accostée par un groupe de personnes « vendant » des stupéfiants. Le « client » voulait juste acheter le produit. Cependant, il a été contraint de remettre son smartphone, de déverrouiller l’accès avec son visage, de pirater son compte bancaire et de voler 6 000 £ (environ 7 000 euros).

The Guardian raconte également le cas de Zaryn Dentzel, le fondateur de Tuenti, qui a été poignardé par des hommes masqués à Madrid et qui, dans un premier temps, a prétendu avoir volé des bitcoins. Le grand défi pour la police, cependant, est que les braquages ​​sont apparemment effectués sans aucun plan élaboré (comme l’occasion fait le voleur), comme ceux qui ont eu lieu dans la rue pour voler des portefeuilles ou des téléphones portables.

Quant à l’autre question, pourquoi les attaques cryptomonnaies, la réponse est claire : ses avantages pour les voleurs.

Si je me fais voler et que je dois faire un virement bancaire, la banque peut savoir où est allé l’argent et il y a toutes sortes de remboursements. Il est possible d’annuler la transaction. Avec les crypto-monnaies, si je les transfère dans mon portefeuille, ils ne pourront pas les récupérer.

dit Gérard.