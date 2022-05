Black Mirror revient sur Netflix avec la saison 6

L’une des séries les plus populaires sur Netflix est Black Mirror. Il s’agit d’une série inconfortable sur l’avenir et le pire que la technologie peut apporter à nos vies.

En 2019, la 5ème saison est sortie avec trois nouveaux épisodes et maintenant il semble que la 6ème saison soit déjà en préparation.

La série Black Mirror est un hit de Netflix qui, en épisodes isolés et déjà avec 5 saisons, raconte des histoires troublantes qui mettent des humains dans des vies qui interagissent avec la technologie de manière troublante et qui pourraient bien être le futur qui nous attend.

Les robots, la réalité virtuelle, la téléportation, l’univers des jeux vidéo, l’interaction avec les réseaux sociaux, ne sont que quelques-uns des grands thèmes qui sont abordés dans les différents épisodes.

La dernière saison de cette anthologie est sortie en 2019 avec trois histoires doublées Rachel, Jack et Ashley aussi, Morceauxet Vipères frappantesmais ça ne s’est pas arrêté là après tout.

Netflix : La nouvelle saison de Black Mirror est déjà en production

Selon Variety, la nouvelle saison de la série est déjà en cours de création et les castings sont en cours de choix.

Sans rien dire sur les thèmes, ces nouvelles anthologies peuvent être discutées, le site mentionne seulement que la 6ème saison devrait avoir plus d’épisodes que la précédente et que chacun d’eux sera plus « cinématographique » et aussi, comme dans les saisons précédentes , chacun d’eux aura un thème totalement isolé et qui ne s’interconnectera avec aucun autre épisode.

Rappelons qu’avant de s’installer sur Netflix et de devenir un phénomène viral, Black Mirror avait fait ses débuts sur la chaîne britannique Channel 4.