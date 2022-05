Huawei pourrait être sur le point de lancer le concurrent de l’AirTag d’Apple

Les dispositifs de suivi ont acquis une nouvelle force après qu’Apple a lancé son AirTag. Cette balise de localisation n’est pas unique sur le marché, mais étant associée à Apple et à l’énorme Find Network, elle a une importance différente, pour le meilleur ou pour le pire.

Huawei est l’un des fabricants qui s’apprête peut-être à mettre sur le marché un autre appareil qui augmentera la concurrence sur ce segment. Ce produit pourrait arriver lors du lancement des prochains wearables de l’entreprise.

Huawei continue de prospérer sur le marché de la technologie et les limitations d’il y a quelques années ne lui ont donné que plus de force pour explorer d’autres marchés et c’est aujourd’hui, par exemple, l’un des plus importants vendeurs d’ordinateurs portables au Portugal.

En plus des ordinateurs, il dispose d’une gamme complète de smartwatches et de smartbands, de périphériques et, bien sûr, ses smartphones continuent d’être développés avec une grande qualité.

Huawei pourrait lancer le concurrent de l’AirTag d’Apple

D’ici quelques jours, Huawei renforcera sa gamme d’appareils portables, où une évolution majeure est attendue en termes de smartwatches.

Sans en être certain, l’entreprise pourrait également présenter sa première balise de localisation.

Selon MySmartPrice, la prochaine balise de localisation intelligente de la société chinoise a été repérée sur le site de certification Bluetooth SIG avant son lancement. En regardant la liste de certification, le Huawei Tag Smart Tracker porte le numéro de modèle KRI-CE010.

Comme vous pouvez le voir, cet appareil aura Bluetooth 5.1 et est susceptible de fonctionner sur un réseau similaire à ce qu’Apple a avec son Find Network, bien qu’il s’avère plus limité, en raison du nombre d’appareils disponibles, du moins en dehors de la Chine. . .

Par le passé, l’enregistrement d’un appareil nommé Huawei S-Tag avait déjà été détecté, ce qui donne encore plus de force à cette rumeur.