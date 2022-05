Une startup a développé une nouvelle méthode pour éliminer le carbone des océans

Le problème du dioxyde de carbone n’est pas seulement dans l’air, et les océans ont aussi une accumulation inquiétante. Une startup a donc développé une méthode et installé la première structure capable d’éliminer le CO2 de l’eau.

La société affirme que sa technologie peut capturer le dioxyde de carbone à un coût de 475 dollars la tonne.

Il n’y a pas que dans l’air que l’on accumule du dioxyde de carbone, puisque l’océan connaît aussi des quantités qui ne sont pas soutenables, puisqu’il absorbe énormément de CO2. En effet, le GIEC affirme qu’il faut éliminer six milliards de tonnes de CO2 par an, d’ici 2025. Dès lors, les entreprises réfléchissent à des solutions.

Une startup basée à Hawaï appelée Heimdal développe une méthode pour éliminer le carbone des océans. La façon dont il est pensé permettra de stocker durablement ce CO2, tout en réduisant l’acidité de l’océan.

Selon un rapport de FastCompany, l’entreprise pompe de l’eau salée dans une machine qui, en appliquant de l’électricité, réorganise les molécules de l’eau et réduit l’acidité.

En plus d’éliminer l’acide de l’océan sous forme d’acide chlorhydrique – qui peut être stocké et vendu séparément – la méthode produit de l’hydrogène et de l’oxygène comme sous-produits – ces éléments peuvent également être stockés. Par la suite, l’eau est renvoyée à l’océan et va permettre de capter le CO2.

Éliminer le dioxyde de carbone de l’air et des océans

Comme le rappelle Interesting Engineering, l’année dernière, des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) ont annoncé une startup appelée Seachange qui se concentrait sur un concept similaire à celui présenté par Heimdal. Dans ce cas, le processus a converti le dioxyde de carbone présent dans l’eau de mer en un matériau semblable à une coquille, permettant son stockage.

À l’heure actuelle, Heimdal affirme que sa technologie peut capturer le CO2 à un coût de 475 dollars la tonne et que l’installation peut capturer 36 tonnes de carbone par an. Sa prochaine structure – qui pourrait être installée au Portugal ou à Dubaï – sera conçue pour capter 5 000 tonnes de CO2 par an et le prix baissera de moins de moitié, en dessous de 200 dollars la tonne.

Bien que prometteuse, la technologie d’élimination du carbone est encore à un stade embryonnaire, elle nécessite donc de nombreuses améliorations et des investissements importants.