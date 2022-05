Le segment des processeurs a été l’une des nouveautés les plus apportées sur le marché. Quiconque suit ce secteur sait qu’Intel a toujours été le puissant leader de ce secteur. Cependant, AMD a fait un travail incroyable et sa stratégie commerciale s’est avérée efficace dans sa mission de développer des produits solides capables de rivaliser avec le géant californien.

Quel est le fabricant du processeur que vous avez dans votre ordinateur ?

Les utilisateurs les plus fascinés par le monde du matériel technologique sont toujours attentifs au choix de leur ordinateur. Et parmi les composants analysés, l’un de ceux qui suscite le plus d’attention sont les processeurs.

Dans ce domaine, la concurrence se joue entre les puissances nord-américaines Intel et AMD, la société de Pat Gelsinger restant solidement en tête. Mais ce même leadership a été de plus en plus menacé par la marque de Lisa Su, et en février de cette année, nous avons signalé qu’il y avait une augmentation des ordinateurs équipés de processeurs AMD sur la plate-forme de jeu populaire Steam.

Concernant les produits, en octobre 2021, Intel a enfin lancé sa nouvelle gamme de processeurs Alder Lake de 12e génération. Mais du côté d’AMD les nouvelles sont de plus en plus prometteuses. La marque a récemment présenté les processeurs Ryzen PRO 6000 pour ordinateurs portables professionnels avec une autonomie de 29h, a lancé le Ryzen 7 5800X3D fin avril, considéré comme le processeur de jeu le plus rapide au monde et a également révélé plusieurs détails sur sa prochaine génération de Ryzen 7000.

Donc, dans notre question de cette semaine, nous voulons que vous nous disiez quel fabricant de processeur vous avez dans votre ordinateur. Vous pouvez voter dans le sondage que nous avons laissé ci-dessous.

