En raison des sanctions, les chars russes utilisent des puces d’appareils

La situation économique en Russie n’est pas du tout favorable, car la guerre que Vladimir Poutine a déclenchée contre l’Ukraine a entraîné une série de lourdes sanctions de la part de divers pays du monde, une façon pour eux de se montrer contre le conflit.

Les sanctions ont eu un impact très lourd sur plusieurs secteurs, dont la technologie. De cette manière, les nouvelles informations indiquent qu’il existe déjà des chars russes qui utilisent des puces d’appareils en raison du manque des composants les plus spécifiques.

Malheureusement, la guerre en Ukraine ne semble pas avoir de fin en vue dans un proche avenir. Cependant, pratiquement le monde entier est uni dans la mission de punir la Russie et d’essayer, ainsi, d’avoir un certain déséquilibre dans la structure de combat du pays envahisseur.

Comme nous l’avons dit, pratiquement chaque jour, de nouvelles sanctions sont appliquées à la Russie, en particulier dans le secteur des puces électroniques. En ce sens, de grandes et importantes marques technologiques ont déjà montré un carton rouge à la conduite de Vladimir Poutine, en retirant leurs produits et en suspendant leurs activités dans le pays. Tout récemment, nous avons signalé que le Royaume-Uni avait retiré l’accès à l’architecture ARM à la Russie. Et les conséquences de cette décision et d’autres se font déjà sentir.

Les chars russes utilisent des puces d’appareils

Selon les dernières informations, en raison de ces sanctions qui compromettent gravement l’approvisionnement en composants, les chars russes utilisent désormais des puces d’électroménager.

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré mercredi à la commission des crédits du Sénat que la Russie utilisait des puces destinées aux appareils électroménagers pour réparer son matériel militaire. Raimondo a dit que :

Nous avons des rapports d’Ukrainiens selon lesquels lorsqu’ils trouvent du matériel militaire russe au sol, celui-ci est rempli de semi-conducteurs qu’ils sortent des lave-vaisselle et des réfrigérateurs.

Le secrétaire au Commerce a également déclaré au Comité que les exportations de technologies américaines vers la Russie avaient déjà chuté d’environ 70 %, en raison des sanctions :

Notre approche consistait à retenir la technologie de la Russie – une technologie qui compromettrait sa capacité à maintenir une opération militaire. Et c’est exactement ce que nous faisons.

Il est possible que, sans les bonnes conditions, et sans trouver d’alternatives viables, une grande partie des équipements de guerre russes n’aient plus l’efficacité escomptée. Espérons que cela aide cette guerre à se terminer rapidement.