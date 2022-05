Netflix envisage d’ajouter des flux en direct à la plate-forme

Avec une concurrence de plus en plus forte, Netflix doit se réinventer et essayer de trouver des moyens de conserver une avance qui, pour l’instant, lui appartient toujours. Mais cela n’a pas été une tâche facile compte tenu de la quantité de services similaires et bien emballés qui ont émergé.

Et selon les dernières informations, la plateforme de streaming analyse et envisage maintenant d’inclure des flux en direct dans son contenu.

Netflix avec diffusion en direct ? Cela pourrait arriver bientôt

Selon les informations révélées, Netflix pourra élargir son offre de services en incluant des flux en direct sur la plateforme. Grâce à un rapport de la chaîne Deadline, la société analyse et envisage actuellement d’ajouter l’option de diffusion en direct, ou de diffusion en direct, comme le concept est également communément appelé, en particulier pour le contenu spécial de comédie stand-up, entre autres.

Nous vous rappelons qu’en 2022, la société a organisé Netflix Is a Joke Fest, son premier festival de comédie en direct et en personne. L’événement a duré plusieurs jours et a réuni plus de 130 participants populaires de l’industrie du divertissement.

Les détails indiquent que cette hypothèse ouvre la porte au service pour héberger également d’autres possibilités, telles que des réunions en direct ou le vote pour des programmes de concours. Cependant, jusqu’à présent, peu d’informations sont connues sur cette éventuelle inclusion dans le service. The Verge a essayé de trouver plus de détails, mais Netflix n’a pas encore répondu avec des éclaircissements.

En revanche, Disney Plus, qui est l’un des concurrents les plus puissants de Netflix, a déjà misé sur les diffusions en direct. De plus, ce service a récemment annoncé avoir ajouté 8 millions de nouveaux abonnés au cours des trois premiers mois de l’année seulement. Netflix a enregistré une baisse de plus de 200 000 clients.

