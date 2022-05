Conseil : Vous ne souhaitez plus recevoir de notifications météo sur Android ? Suivez ces étapes simples

Avec autant d’applications de prévisions météo sur Android, il est normal que chaque utilisateur ait ses favoris et ceux en qui il a entièrement confiance. Ceux-ci s’adaptent à l’utilisateur et proposent périodiquement leurs informations.

Bien sûr, Google, comme il veut son système complet, dispose également d’informations disponibles. Celui-ci peut remplacer les autres et afficher des notifications qui ne sont en fait pas intéressantes. Alors, voici comment désactiver ces alertes.

Avec l’application Google, Android a accès à de nombreuses informations importantes. Cela diversifie et couvre les données de plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l’actualité. Bien sûr, il y a aussi la météo, qui est accessible, utile et très complémentaire.

Cette dernière s’avère être une information redondante pour tous les utilisateurs d’Android qui ont leurs applications préférées. Se débarrasser de ces notifications est simple et il suffit de suivre un tas d’étapes bien identifiées et simples à utiliser.

Commencez par ouvrir l’application Google sur Android, puis cliquez sur l’image de l’utilisateur dans le coin supérieur gauche. Après cela, choisissez l’option Paramètres dans le menu qui apparaît. Dans la liste des différentes options présentes, vous devez choisir Notifications.

Dans la fenêtre suivante, vous devez sélectionner la deuxième option présente, également appelée Notifications. Pour continuer, et dans la fenêtre suivante, vous devez descendre jusqu’au bout. À l’intérieur, vous trouverez une zone Autre, où l’option Conditions météorologiques actuelles sera présente, que vous devez ouvrir.

La dernière étape consiste même à désactiver l’option qui conduira à l’affichage des notifications à l’utilisateur. Il s’agit de l’étape finale et essentielle pour que ces notifications disparaissent d’Android et de l’application Google.

Dans certaines versions d’Android, il sera possible d’effectuer ce changement directement dans la notification. Comme il ne s’agit pas d’une solution universelle et accessible, ce direct dans l’appli qui envoie les notifications devient accessible à tous et encore plus transversal.