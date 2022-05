Les utilisateurs de Twitter sont manipulés, dit Elon Musk ! Jack Dorsey a répondu en conséquence

Même avec le processus d’achat Twitter mis en pause, Elon Musk n’a pas ralenti avec ses publications sur ce réseau. Il continue de susciter la polémique et de diffuser ses opinions les plus agressives pour provoquer ses followers.

Pendant le week-end, ce n’était pas différent et il y a une nouvelle controverse à discuter. Twitter était une fois de plus le sujet, mais cette fois il y avait une réponse directe, venant maintenant du créateur du réseau social, Jack Dorsey.

Bien qu’il ait l’intention de dépenser les 44 milliards de dollars pour l’achat de Twitter, Elon Musk veut changer beaucoup de choses dans ce réseau. Il pense que cela peut être plus libre et que les utilisateurs peuvent s’exprimer encore plus ouvertement, sans aucun filtre ni censure.

De plus, elle veut mettre fin aux faux comptes, qui auront conduit à mettre cet achat en attente. Maintenant, il a de nouveau pointé du doigt et révélé quelque chose qu’il considère comme faux, en se concentrant sur l’algorithme de Twitter et ce qu’il offre aux utilisateurs.

Très important pour réparer votre fil Twitter : 1. Appuyez sur le bouton d’accueil.

2. Appuyez sur les étoiles en haut à droite de l’écran.

3. Sélectionnez « Derniers tweets ». Vous êtes manipulé par l’algorithme d’une manière dont vous ne vous rendez pas compte. Facile à basculer d’avant en arrière pour voir la différence. – Elon Musk (@elonmusk) 14 mai 2022

Dans la publication qu’il a faite, il a révélé qu’il pensait que l’algorithme de Twitter manipulait les utilisateurs d’une manière qu’ils n’imaginaient pas. Vous souhaitez modifier la façon dont les utilisateurs accèdent au nouveau contenu et aux nouveaux messages.

Pour le montrer, il a conseillé aux utilisateurs de voir les derniers tweets publiés. Ce n’est qu’ainsi qu’ils pourront évaluer ce que l’algorithme Twitter partage avec les utilisateurs et comment cela change avec l’utilisation de ce traitement.

il a été conçu simplement pour vous faire gagner du temps lorsque vous vous absentez de l’application pendant un certain temps. tirer pour rafraîchir revient également à inverser le chron. — jack⚡️ (@jack) 14 mai 2022

Bien sûr, la réponse n’a pas tardé à venir, venant du créateur de Twitter, Jack Dorsey. Selon lui, la fonctionnalité révélée par Elon Musk est destinée à être utilisée lorsque les utilisateurs sont absents de leurs comptes.

Elon Musk a fini par essayer de résoudre la situation pour être bien dans l’affaire. changé d’avis et a nié qu’il doutait de l’utilité de cet algorithme, même s’il peut amplifier les opinions des utilisateurs de Twitter, sans qu’ils s’en aperçoivent.