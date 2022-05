Tesla a cessé de prendre de nouvelles commandes de Cybertruck en dehors de l’Amérique du Nord

Depuis que Tesla a introduit le Cybertruck, ce pick-up a été impliqué dans des retards et des incidents. La société d’Elon Musk a retardé à plusieurs reprises sa forme finale et son lancement sur le marché, ce qui a frustré les clients potentiels.

Avec déjà une certaine certitude quant à son lancement, Tesla a désormais pris une mesure pertinente. A changé son site Web et a cessé de recevoir de nouvelles commandes Cybertruck en dehors de l’Amérique du Nord, limitant l’accès à ce ramassage.

Il est prévu que ce sera en 2023 que Tesla pourra lancer la production du Cybertruck et qu’il commencera à le livrer à ses clients. Ce sera un moment important car ce sera l’aboutissement d’un processus lent et avec de nombreux problèmes qui se sont posés.

Dans le même temps, ce début de production semble également marquer une limite pour Tesla elle-même. Elle devra accélérer sa production et concurrencer en interne les autres modèles de la marque, qui doivent continuer à être produits et lancés sur le marché.

Tesla n’accepte plus les commandes de cybertruck en Europe.

Le site Web est passé de Bestellen = Order to Get Updates pic.twitter.com/nrB9UoFVKy – Tesla_Adri (@tesla_adri) 14 mai 2022

Probablement pour cette raison, Tesla aura changé sa politique et commencé à limiter les nouvelles commandes de Cybertruck pour l’avenir. Il a changé son site Web et en dehors de l’Amérique du Nord, il n’est plus possible de commander ce pick-up.

Désormais, quiconque visite cette page dédiée au Cybertruck verra immédiatement le changement qui a été apporté. Le bouton qui indiquait auparavant la possibilité de commander ce pick-up, n’a désormais accès qu’aux mises à jour de cette proposition.

Ce n’est pas le premier changement apporté par Tesla sur cette page. Il a déjà limité les commandes et ne permet désormais que de commander, en supprimant les options associées aux moteurs et aux prix qui étaient en vente. Ici, il était seulement possible de laisser le signal pour marquer l’achat.

Ce changement de Tesla est curieux, étant donné que la marque a déjà commercialisé le Cybertruck en Chine et même en Europe. Avec des plans de production pointant vers 2023, la marque Elon Musk devra d’abord produire et livrer les nombreux véhicules déjà commandés et attendus par ses clients.