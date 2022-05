Twitter : les utilisateurs vérifiés devraient-ils pouvoir modifier les tweets des autres ?

Les utilisateurs de Twitter voient le réseau social comme une plate-forme où ils peuvent être transparents et libres de partager leurs opinions. Cependant, c’est aussi un média où des informations qui ne sont pas toujours vraies sont facilement diffusées. Par conséquent, l’actuel directeur du Disinformation Governance Board du département américain de la Sécurité intérieure préconise que les utilisateurs vérifiés devraient pouvoir modifier les tweets des autres.

Sans surprise, cette idée a soulevé des inquiétudes au sujet de la censure.

Lors d’une réunion en ligne, la nouvelle directrice du Disinformation Governance Board du Département américain de la sécurité intérieure, Nina Jankowicz, a commencé par dire qu’elle avait un compte Twitter vérifié, mais qu' »il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être vérifiés », car « ils ne sont pas légitimes », ni « dignes de confiance ».

Les utilisateurs dont le compte est vérifié sont, dès le départ, « authentiques, notables et actifs », ainsi l’icône bleue permet aux autres utilisateurs d’identifier les célébrités et personnalités publiques.

L’experte en désinformation a été nommée par la Maison Blanche à la tête d’une nouvelle division – selon le New York Post, les critiques l’ont comparée à une sorte de ministère de la vérité.

De l’avis de Jankowicz, les utilisateurs vérifiés devraient pouvoir modifier les tweets des autres afin de les contextualiser si nécessaire.

Si le président Trump était toujours sur Twitter et publiait une plainte pour fraude électorale, quelqu’un pourrait ajouter du contexte à l’une des 60 poursuites qui ont été intentées devant le tribunal ou à quelque chose qu’un responsable électoral a dit, afin que les gens aient une image plus complète et pas seulement une plainte individuelle dans un tweet.