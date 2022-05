Fueled Up, une aventure spatiale coopérative

L’équipe de développement polonaise Fireline Games est sur le point d’arriver sur la rampe de lancement de son prochain jeu : Fueled Up.

Une aventure coopérative amusante (et frénétique) dans l’espace. Viens voir!

Les studios de développement polonais Fireline Games se caractérisent par le développement de jeux relativement petits mais très raffinés et amusants qui parviennent d’une manière ou d’une autre à apporter un gameplay simple et captivant aux joueurs. Quelques exemples passent par les réservoirs d’énergie, les donjons et les malédictions ou les guerriers et les tactiques.

Cette année, s’il n’y a pas de retard à l’horizon, l’équipe finalise le lancement de Fueled Up, un titre coopératif qui commence à réparer des vaisseaux spatiaux, à travers le Cosmos.

Fueled Up semble être un jeu très amusant et aussi un peu chaotique, à en juger par ce qui a été révélé par Fireline Games et les images/bande-annonce que l’on peut voir ci-dessus.

L’idée est la suivante. Nous (et les autres joueurs de cette aventure coopérative, locale ou en ligne) jouons le rôle d’un groupe de navigateurs spatiaux dont la fonction est de réparer les vaisseaux spatiaux endommagés ou autres quelque part dans la Galaxie. Cependant, Deep Space cache de nombreux dangers et défis, les joueurs devront donc travailler en équipe pour les surmonter.

Beaucoup de ces défis viennent du navire même qui nous emmène. Les joueurs devront le fournir, réparer les dégâts causés par les attaques d’un adversaire étrange sur notre chemin (Space Octopus), éteindre des incendies qui peuvent commencer n’importe où et bien d’autres défis.

Cependant, le Cosmos a aussi ses obstacles à surmonter, tels que les trous de ver, les pluies de météorites et bien plus encore.

Avec autant de problèmes variés et la frénésie que cela provoquera chez les joueurs, nous pourrions être confrontés à un jeu qui, si chaotique, pourrait devenir extrêmement amusant à jouer avec des amis et la famille.

Fueled Up devrait sortir plus tard cette année, sans date précise, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.