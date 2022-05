ChirpStack : un serveur open source pour LoRaWAN

Avec le « nouveau » concept de l’Internet des Objets, plusieurs plateformes intéressantes d’enregistrement et de traitement de données sont apparues dans le monde numérique. Par exemple, l’un des plus populaires est les ubidots, où nous pouvons visualiser facilement et intuitivement les informations des capteurs connectés aux appareils IoT sur notre réseau.

Aujourd’hui, nous allons rencontrer une autre plate-forme du genre appelée ChirpStack.

Le protocole LoRaWAN définit l’architecture du système ainsi que les paramètres de communication utilisant la technologie LoRa.

Il implémente les détails du fonctionnement, de la sécurité, de la qualité de service, des paramètres d’alimentation pour maximiser la durée de vie de la batterie du module et les types d’application à la fois côté module et côté serveur.

La plateforme ChirpStack est open-source et cible LoRaWAN.

Les principaux composants du serveur sont :

Gateway Bridge : pont entre le Packet Forwarder installé sur la station de base (passerelle) et la structure du serveur LoRaWAN ;

Network Server : Serveur qui traite les messages au niveau du réseau

Serveur d’applications : un serveur qui fournit un fonctionnement au niveau du réseau et permet l’intégration avec des plates-formes tierces

En plus de ces composants, ChirpStack est également livré avec :

MQTT Broker Mosquitto – Pour les messages internes entre les composants du serveur ;

Base de données Redis ;

base de données PostgreSQL ;

Avec une interface Web très conviviale et simple à utiliser, la plate-forme ChirpStack permet l’enregistrement des passerelles Lora, la visualisation des données, l’enregistrement des utilisateurs pour l’authentification sur la plate-forme, la prise en charge des appareils de classe A, B et C, etc.

Dans un prochain article nous vous apprendrons comment installer et configurer cette plateforme sur un Raspberry Pi. Le processus est simple et il existe une version adaptée pour le mini PC.

chirpstack