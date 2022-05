SpaceX formera des astronautes pour la première sortie spatiale commerciale au monde

SpaceX, comme d’autres sociétés spatiales privées, vise à prouver aux gens que le ciel n’est pas la limite en les emmenant voyager dans l’espace. Au-delà des voyages, la société d’Elon Musk commencera bientôt à former des astronautes pour la première sortie spatiale commerciale.

La mission sera Polaris Dawn.

SpaceX emmènera quatre personnes dans l’espace via la mission entièrement civile, Polaris Dawn. À cette fin, il commencera à former des passagers plus tard ce mois-ci afin de les préparer à la première sortie dans l’espace commerciale de l’histoire.

La mission Polaris Dawn sera commandée par le milliardaire Jared Isaacman et l’objectif est d’atteindre la plus haute altitude jamais atteinte, en volant à une altitude trois fois supérieure à celle de la Station spatiale internationale. En fait, si tout se passe comme prévu, selon Interesting Engineering, ce seront les humains les plus élevés qui aient volé au-delà de la Terre depuis le dernier alunissage en 1972.

Isaacman sera rejoint par le lieutenant à la retraite de l’US Air Force Scott « Kidd » Poteet et les employés de SpaceX Sarah Gillis et Anna Menon.

Dans une récente interview, Jared Isaacman a annoncé que l’équipage de la mission Polaris Dawn commencerait à s’entraîner après que SpaceX ait terminé une période de missions – qui s’est terminée le mois dernier – qui comprenait le retour de Crew-3, le lancement de la mission Ax-1. , et le lancement de Crew-4.

La mission Polaris Dawn fait partie du programme Polaris, une série de lancements dirigés par Isaacman. La première sortie dans l’espace commerciale n’aura lieu qu’en novembre, l’équipage a donc encore quelques mois pour se préparer.

A lire aussi :