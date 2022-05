Elon Musk contre-attaque sur Twitter et cette fois, il s’est concentré sur le droit d’auteur

Les dernières semaines ont mis Elon Musk au centre de presque toutes les actualités. Le rachat de Twitter est le plus gros focus, mais l’homme fort de Tesla n’a pas perdu de temps et a fait appel à d’autres sujets, où il donne ses avis controversés.

Le plus récent est venu à la fin de la semaine, où il s’est concentré sur le droit d’auteur et ce que cela signifie. Il s’est avéré contre les règles actuelles et est allé plus loin et les a classés comme un fléau pour l’humanité.

Elon Musk se concentre sur l’attaque du DMCA

C’est une nouvelle fois sur Twitter qu’Elon Musk a choisi la nouvelle cible pour véhiculer ses opinions tranchées qui parviennent à secouer Internet et ses internautes. Dans deux publications simples, il a pointé du doigt le droit d’auteur et le DMCA (Digital Millennium Copyright Act).

Il a notamment répondu à un fait divers de Slashdot, qui révélait une nouvelle proposition d’amendement à cette loi. Le sénateur républicain du Missouri Josh Hawley a présenté un projet de loi visant à raccourcir la durée du droit d’auteur à un maximum de 56 ans, sans privilèges spéciaux pour certaines entreprises.

La loi actuelle sur le droit d’auteur en général va absurdement bien au-delà de la protection du créateur original – Elon Musk (@elonmusk) 12 mai 2022

Beaucoup de protection du droit d’auteur

Elon Musk a critiqué la façon dont cette loi protège des entreprises comme Disney et leur permet de conserver un monopole sur l’utilisation de leurs personnages emblématiques. Dans des situations normales, ceux-ci auraient été transférés dans le domaine public il y a plusieurs années.

Selon Elon Musk, la réglementation susmentionnée est devenue « un fléau pour l’humanité ». Concernant la régulation du droit d’auteur, en général, il dit avoir fini par faire preuve d’un « zèle excessif » dans la défense des créateurs d’œuvres culturelles, ce qu’il pousse « absurdement loin ».

Le DMCA trop zélé est un fléau pour l’humanité – Elon Musk (@elonmusk) 12 mai 2022

Twitter a tout à gagner des modifications apportées à cette loi

Bien que cette loi soit difficile à faire passer, car elle viole la Convention de Berne et n’a pas le soutien de la majorité du Sénat, Elon Musk en a profité et a créé la polémique. Selon ses propres termes, ce règlement permet de conserver le droit d’auteur pendant 120 ans, allant bien au-delà de sa fonction de défense des créateurs d’œuvres.

Cette nouvelle position de Musk est curieuse et peut avoir un objectif bien défini. Les avis DMCA ont amené Twitter à supprimer des millions de messages de sa plate-forme ces dernières années. En inversant ce scénario, le prochain achat d’Elon Musk, s’il se concrétise, finirait par gagner beaucoup.