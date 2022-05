Samsung parvient à réduire la consommation d’énergie de ses puces 3 nm jusqu’à 50 %

En ce qui concerne l’industrie technologique, on oublie presque Samsung, puisque ce secteur est dominé principalement par le taïwanais TSMC. Cependant, la société sud-coréenne reste concentrée sur sa mission de mettre sur le marché les puces les meilleures et les plus avancées.

Selon les dernières informations, Samsung a réussi à réduire la consommation électrique de ses puces 3 nm jusqu’à 50 %. En outre, il a également obtenu une amélioration en termes de performances et d’efficacité dans la zone.

Moins de consommation d’énergie avec les puces 3nm de Samsung

Nous savons que Samsung n’est pas actuellement le fabricant qui se démarque en matière de processus de fabrication nouveaux et plus avancés. Mais la société sud-coréenne a du mal à suivre la tendance et travaille également dur sur la nouvelle lithographie 3 nm. A ce titre, la marque vient de dévoiler une bonne nouvelle concernant cette même lithographie de la future génération.

Selon les informations, Samsung a déjà annoncé que son processus de fabrication en 3 nm est déjà produit en série. De plus, il a été révélé que ses puces avec cette lithographie pouvaient atteindre une réduction allant jusqu’à 50% en termes de consommation d’énergie.

L’information a été révélée après la réunion de la société sud-coréenne pour révéler les résultats du premier trimestre 2022. La direction de Samsung a informé le conseil d’administration que les performances des puces 3 nm s’amélioraient, et les employés ont démenti les récentes rumeurs selon lesquelles les performances et le rendement de ces les composants étaient faibles, des rumeurs qui effrayaient des clients comme Nvidia et Qualcomm.

Selon Samsung, les puces 3 nm sont son gros pari pour essayer de rattraper TSMC, car les Taïwanais n’utiliseront pas la technologie de transistor GAA de nouvelle génération. La marque sud-coréenne adoptera ainsi cette technologie, dont la fabrication implique l’utilisation de dispositifs à nanofeuilles qui peuvent améliorer considérablement les performances des transistors et remplacer une grande partie de la technologie FinFET.

Ainsi, la marque affirme que, par rapport au processus de fabrication 7 nm, la technologie GAA 3 nm réduira alors la consommation d’énergie de 50 %, améliorera les performances de 35 % et améliorera également l’efficacité de surface de plus de 45 %. %.

En outre, la société a noté que son processus 5 nm est maintenant entré dans une phase plus mature et que, bien que le processus d’amélioration des performances des puces 4 nm ait été retardé, il est entré dans une courbe de performances attendue.

