Netflix dit aux employés de partir s’ils n’aiment pas le contenu de l’entreprise

Netflix est actuellement la plateforme de streaming la plus populaire au monde. Cependant, récemment, il a fait la une des journaux pas pour les meilleures raisons, à savoir parce qu’il veut placer des publicités dans le contenu et mettre fin aux comptes partagés. Cette réalité n’a pas plu aux utilisateurs, et le service a déjà perdu environ 200 000 abonnés.

Maintenant, l’entreprise a même dit à ses employés que s’ils n’aiment pas le contenu de son service, ils peuvent alors partir en disant que, dans ces cas, alors Netflix n’est pas l’endroit idéal pour travailler.

Netflix : s’ils n’aiment pas le contenu, ils peuvent partir

Selon les informations révélées, Netflix a récemment apporté quelques modifications à ses politiques et directives. En arrière-plan, le géant du streaming a ajouté une rubrique intitulée « expression artistique », qui détaille la variété des contenus qui composent la plateforme.

De plus, la plateforme a laissé un message aux employés afin de préciser qu’ils pourraient éventuellement travailler avec du contenu avec lequel ils pourraient ne pas être d’accord. Mais, ceux qui n’aiment pas cela, peuvent alors se sentir libres de quitter l’entreprise.

Selon les détails, la déclaration de Netflix indique que « nous laissons les téléspectateurs décider de ce qui leur convient, plutôt que de demander à Netflix de censurer des artistes ou des voix spécifiques« . De cette façon, le service affirme qu’il prend en charge la diversité des contenus « même si nous trouvons des titres contraires à nos propres valeurs personnelles». Spécifiquement pour les salariés, la plateforme ajoute que :

Selon votre rôle, vous devrez peut-être travailler avec des titres que vous considérez comme nuisibles. Si vous trouvez qu’il est compliqué et difficile de prendre en charge notre large éventail de contenus, alors Netflix n’est peut-être pas le meilleur endroit pour vous.

Selon le Wall Street Journal, un porte-parole de Netflix a déclaré que la société analysait et débattait des nouvelles directives depuis 18 mois maintenant, et avait maintenant décidé d’adopter une nouvelle forme de communication afin que les employés comprennent la position de l’entreprise et peut alors décider s’il s’agit ou non de la bonne entreprise pour eux.