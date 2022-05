Les prochaines versions de Huawei promettent d’être un succès dans l’univers des wearables

Nous sommes à quelques jours de découvrir de nombreuses nouveautés de Huawei dans le domaine des smartphones. La marque a préparé un événement très important où elle fera connaître ses paris pour les mois à venir sur le marché mondial, où elle a acquis une position unique.

Huawei garantit que ses nouvelles montres intelligentes rassemblent tout ce que la marque a fait de mieux dans le domaine des wearables, en mettant l’accent sur le sport et en surveillant les paramètres de santé.

Position croissante sur le marché des wearables

La première génération de Huawei Watch GT Series a eu un impact énorme en 2018, l’année de sa sortie. Avec les conseils de formation qu’il a fournis et les capacités professionnelles de surveillance de la santé qu’il offrait, il a eu un impact sur le marché et est devenu un appareil incontournable pour quiconque souhaitant surveiller de près sa santé.

Un an plus tard, la gamme a été mise à jour avec la Huawei Watch GT 2, qui a présenté au monde des fonctionnalités innovantes telles que la surveillance de l’oxygène sanguin, les appels Bluetooth et la lecture de musique en déplacement.

Ensuite, la Huawei Watch GT 2 Pro a été lancée – avec plus de 100 modes d’entraînement et un suivi de santé encore plus précis – et la Huawei Watch GT 3 – avec un design élégant, pensant au public qui, jusque-là, n’avait même pas été un utilisateur de montres intelligentes. L’objectif était de rendre les montres plus fines et plus légères, avec des matériaux de première qualité et un design actuel.

Ce n’est pas seulement limité à la création de smartwatches

En ce qui concerne le logiciel, Huawei a, pour la première fois, ajouté la prise en charge d’applications tierces à une montre intelligente, offrant des modes d’entraînement supplémentaires et une technologie de surveillance de la fréquence cardiaque plus avancée et plus précise.

Désormais, Huawei s’apprête à lancer non pas un, mais deux nouveaux appareils de la gamme Huawei Watch GT Series, qui promettent d’être aussi spectaculaires en termes de design que de fonctionnalité. Le modèle en titane devrait comporter un écran couleur AMOLED haute définition, similaire à la Huawei Watch GT 3, qui offrira encore plus de clarté par rapport à la génération précédente, très appréciée pour avoir privilégié l’utilisation de matériaux de qualité exceptionnelle.

Le public féminin bénéficiera également des nouveautés, puisque la future édition en céramique est spécifiquement conçue pour les femmes, utilisant, une fois de plus, des matériaux de haute qualité et offrant une gamme complète de fonctions liées à la santé féminine, le tout dans un design intemporel qui ne laisse personne indifférent.

L’exercice physique est important pour Huawei

Et parce que l’une des forces des appareils portables Huawei a toujours été la quantité de modes d’exercice qu’ils prennent en charge, la nouvelle Huawei Watch GT couvre à peu près tous les sports que vous pouvez pratiquer sur terre, du vélo à la danse. Mais c’est à ce moment-là que la marque garantit avoir franchi une nouvelle étape en proposant un accompagnement pour la natation, la plongée et le snorkeling, avec de nouvelles mensurations et de nouvelles façons de suivre l’entraînement.

En plus de la série Watch GT, Huawei présentera également des nouveautés en termes de série Watch Fit, un best-seller de la marque qui a séduit de nombreux consommateurs du monde entier et qui apparaît désormais dans une version renouvelée et plus grande, avec des fonctionnalités supplémentaires et plusieurs options de conception, qui tiennent compte des besoins des consommateurs d’aujourd’hui et qui feront sans aucun doute de cette montre un best-seller. Outre les nouveaux appareils portables Watch GT et Watch Fit Series, Huawei présentera également le successeur du Huawei Band 6.

Pour renforcer cet engagement de la marque, et jusqu’au 16 mai, un concours aura lieu dans la communauté, qui invite les fans de la marque à défier leurs limites pour gagner un Huawei Scale 3, disponible via cette page.