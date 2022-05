Des scientifiques ont nourri un ordinateur pendant 6 mois avec juste des algues

Oui, vous avez bien lu le titre, il suffisait d’algues pour alimenter un ordinateur de base pendant de nombreux mois. Un groupe d’ingénieurs de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni a alimenté un microprocesseur pendant plus de six mois en utilisant rien de plus que le courant généré par une espèce commune de cyanobactéries.

Les cyanobactéries, également appelées algues bleues, sont des micro-organismes procaryotes capables de photosynthèse.

Les algues comme source d’énergie

Des chercheurs de l’Université de Cambridge ont utilisé des cyanobactéries pour obtenir de l’énergie grâce au processus de photosynthèse. Avec lui, les scientifiques ont réussi à alimenter un ordinateur pendant plus de six mois. Comme on dit, la méthode est destinée à alimenter une large gamme d’appareils électroniques.

L’Internet des objets en pleine croissance a besoin d’une quantité croissante d’énergie, et nous pensons que cela devra provenir de systèmes capables de générer de l’énergie, plutôt que de simplement la stocker sous forme de batteries.

A expliqué Christopher Howe, un biochimiste.

Contrairement à ce qui se consomme côté Internet, que nous utilisons pour tweeter et partager des vidéos sur TikTok, l’Internet des Objets connecte des objets avec moins « d’opinion », comme les machines à laver, les cafetières, les véhicules et les capteurs environnementaux déportés.

Dans certains cas, ces appareils fonctionnent loin d’un réseau électrique. Et il n’y a pas toujours de chance qu’ils aient des batteries ou que ces batteries puissent être rechargées.

Les cellules photovoltaïques (énergie solaire) sont une solution évidente dans le monde d’aujourd’hui, étant donné les progrès rapides qui ont été réalisés ces dernières années pour extraire plus d’énergie de chaque rayon de soleil. Cependant, si nous avons besoin d’électricité pendant la nuit, nous devrons ajouter une batterie aux panneaux solaires, ce qui non seulement ajoute de la masse, mais nécessite un mélange de substances potentiellement coûteuses et même toxiques.

Et s’il existait un moyen de produire de l’énergie vivante ?

En fait, il a un grand potentiel. La création d’une source d’énergie « vivante » qui convertit les matériaux présents dans l’environnement, comme le méthane, rend la cellule énergétique plus verte, plus simple et ne s’affaiblit pas au coucher du soleil.

Les algues peuvent être la solution qui offre une option intermédiaire, agissant comme une cellule solaire et une batterie sous tension pour fournir un courant fiable sans avoir besoin d’une recharge en nutriments. Déjà en cours d’exploration comme source d’énergie pour des opérations plus importantes, les algues pourraient également alimenter d’innombrables petits appareils.

Notre appareil photosynthétique ne fonctionne pas comme une batterie car il utilise continuellement la lumière comme source d’énergie.

Dit Howe.

Cellule de type cellule AA atteint 4 microwatts par centimètre carré

Votre système bio-photovoltaïque utilise de la laine d’aluminium pour une anode, principalement parce qu’elle est relativement facile à recycler et moins problématique pour l’environnement par rapport à de nombreuses autres options. Cela a également permis à l’équipe d’étudier comment les systèmes vivants interagissent avec les batteries aluminium-air qui génèrent de l’énergie.

La partie « biologique » de la cellule était une souche de cyanobactérie d’eau douce appelée Synechocystis, sélectionnée pour son ubiquité et le fait qu’elle a été si largement étudiée.

Dans des conditions de laboratoire parfaites, une version de la taille d’une cellule d’une pile AA a réussi à produire un peu plus de quatre microwatts par centimètre carré. Même lorsque les lumières étaient éteintes, les algues ont continué à décomposer les réserves de nourriture pour générer un courant plus petit mais toujours appréciable.

Ces valeurs peuvent paraître peu, mais quand on a juste besoin d’un peu d’énergie pour courir, la puissance des algues peut suffire !

Un processeur programmable 32 bits à faible inhibition, couramment utilisé dans les microcontrôleurs, a reçu un ensemble de sommes à mâcher pendant une session de 45 minutes, suivie d’un repos de 15 minutes.

Laissé à la lumière ambiante du laboratoire, le processeur a pu fonctionner pendant plus de six mois, démontrant que de simples batteries à base d’algues sont plus que capables de faire fonctionner des ordinateurs rudimentaires.