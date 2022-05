McLaren Racing est la dernière équipe du championnat du monde de Formule E ABB

L’augmentation des propositions de voitures électriques sur le marché va complètement changer le scénario automobile. De plus en plus de marques misent sur ces propositions et les transposent dans leurs infrastructures.

McLaren, l’une des équipes de Formule 1 les plus connues vient d’annoncer une excellente nouvelle. Ce sera la dernière équipe à parier sur les tramways et participera au championnat du monde de Formule E ABB la saison prochaine.

Nouvelle équipe dans l’ABB Formula E World Championship

McLaren Racing ouvrira la prochaine phase de son voyage dans le sport automobile électrique lors de son entrée dans le championnat du monde de Formule E ABB FIA 2022/2023. c’était le plus annonce récente de l’équipe bien connue.

Ce sera à partir de la neuvième saison et du début de l’ère Gen3 dans la série pionnière de course tout électrique. La Formule E sera ajoutée au portefeuille de McLaren Racing de Formule 1, IndyCar, Extreme E et esports.

Accélérer notre parcours vers le développement durable. Nous sommes prêts à relever le défi qui nous attend ! pic.twitter.com/HeZgvGBdjh —McLaren (@McLarenF1) 14 mai 2022

McLaren Racing avec un gros pari sur l’électrique

La décision d’entrer en Formule E intervient après que McLaren Racing a signé une option en janvier 2021 pour participer à la saison neuf et à une période d’évaluation. Au cours de cette fenêtre, l’équipe a également participé à la série tout-terrain Extreme E tout électrique.

Le passage à la Formule E ne reflète pas seulement l’engagement de McLaren envers le sport automobile EV, mais plutôt l’objectif d’accélérer le parcours de développement durable de McLaren Racing. Cette équipe souhaite toucher un public mondial nouveau et plus diversifié.

McLaren Racing participera à la série de courses pionnières tout électrique @FIAFormulaE de la saison 22/23. ⁰ L’équipe de Formule E McLaren sera formée par l’acquisition de @MercedesEQFEqui verra les champions en titre faire partie de la famille McLaren. —McLaren (@McLarenF1) 14 mai 2022

Une équipe avec un ADN unique en compétition

L’équipe de Formule E McLaren sera formée par l’acquisition de l’équipe de Formule E Mercedes-EQ, qui devrait être finalisée plus tard cette année. Avec cet achat, l’équipe championne fait désormais partie de la famille McLaren Racing. Ian James continuera à diriger l’équipe, permettant une transition en douceur vers McLaren après la fin de la saison en cours.

Il est encore trop tôt pour connaître plus de détails sur le programme McLaren Formula E Team. Cela inclura sa gamme de pilotes, son fournisseur de groupes motopropulseurs et ses partenaires commerciaux, qui seront annoncés ultérieurement.