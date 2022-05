Le rover Curiosity de la NASA a découvert une « porte » sur Mars… une porte ???

Mars est encore une planète inconnue, mystérieuse, victime de nombreux fantasmes et énigmes. Cependant, au cours des dernières décennies, les robots qui parcouraient le sol et les vaisseaux spatiaux qui passaient sur l’orbite de la planète rouge, ont obtenu de nombreuses images incroyables. Bien sûr, il y a des photographies qui n’ont laissé personne indifférent, comme par exemple celle prise le 7 mai, qui nous montre une « porte ».

Ça ressemble à une porte, aux dimensions d’une porte, alors… est-ce vraiment une porte ?

Nous pouvons nous laisser emporter par l’imagination et extrapoler que la preuve a enfin été capturée que sur la planète Mars il existe une civilisation intelligente de Martiens. Eh bien, c’est l’une des approches que des milliers de personnes ont déjà adoptées dans les lieux de débat les plus conventionnels.

Ne vous inquiétez pas, la vérité est que ce n’est pas la première fois que nous voyons quelque chose comme ça, et malheureusement, il est très peu probable que cette porte soit l’entrée d’un sanctuaire martien rustique.

Une porte qui n’est pas une porte

L’épicentre du débat se trouve sur le réseau social Reddit. Là, les utilisateurs proposent toutes sortes de théories pour expliquer cette image énigmatique, visible par n’importe qui sur la plateforme d’imagerie panoramique GigaPan. Les idées les plus extrêmes parlent de vie extraterrestre, tandis que les plus raisonnables soutiennent que la « porte martienne » est le produit d’une activité géologique.

La NASA, l’agence spatiale derrière la mission Mars Curiosity Rover, n’a pas commenté cette affaire. Cependant, il y a au moins deux explications possibles à cette image énigmatique. La première est que la « porte » pourrait avoir été formée par une fracture de cisaillement, produite par l’effet de la contrainte sur la roche après un tremblement de terre.

Comme nous l’avons vu, les tremblements de terre sont assez fréquents sur Mars et un exemple de cela s’est produit le 4 mai. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré a été capturé sur la planète. Selon les données de la plateforme InSight Mars de la NASA, le mouvement a été considérable pour la planète rouge, alors que sur Terre il aurait été de magnitude intermédiaire.

Une autre explication, complémentaire de la précédente, est la paridolie. Il s’agit d’un phénomène psychologique décrit par Jeff Hawkins dans sa théorie prédictive de la mémoire, où une image aléatoire est perçue à tort comme une forme reconnaissable.

Vous souvenez-vous de la mystérieuse hutte détectée par le rover chinois Yutu-2 sur la Lune ? Eh bien, ce n’était pas une cabane, mais un petit rocher. Cela signifie que si nous nous laissons emporter par ce que nous pensons voir, nous finissons par voir des objets là où il n’y en a pas. En tout cas, depuis que le rover Curiosity s’est posé sur Mars en 2012, il a fait un travail spectaculaire.

Cet équipement humain très coûteux a déjà permis de découvrir que les nuages ​​de la planète sont gris, brillants et étonnamment similaires aux nôtres. On s’est aussi amusé avec vos selfies, et on a même réussi à construire un panorama interactif pour explorer la surface.