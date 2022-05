Le Pentagone teste une technologie de pointe pour abattre des drones

Le Pentagone a récemment terminé les tests d’une technologie radio de haute puissance appelée le système Epirus, qui a la capacité de désactiver plusieurs drones à la fois, selon un rapport de Defense News publié mercredi.

L’organisation a réalisé avec succès trois démonstrations de cette nouvelle technologie d’abattage de drones.

Les drones ont été largement utilisés dans les scénarios de guerre

En temps de guerre, les pays ont dévoilé une partie de la technologie et de l’artillerie qu’ils possèdent. Quant à cette technologie surpuissante, qui vise à abattre les drones s’ils représentent une menace, ce n’est pas la première fois que le Pentagone teste ce type de technologie. L’année dernière, elle avait déjà effectué des tests afin de valider la précision de la technologie ainsi que son efficacité.

Comme nous le savons, les drones ont été largement utilisés dans les scénarios de guerre. Par exemple, pour la reconnaissance et le déploiement de troupes, l’Ukraine utilise le Bayraktar TB2 turc. La Russie, quant à elle, utilise les drones Kalachnikov Kalachnikov, curieusement fabriqués par la société Kalachnikov.

En ce qui concerne le système des États-Unis d’Amérique, le fonctionnement de ce système défensif est dû à différentes impulsions électromagnétiques du sol à la destination.

Dans les tests effectués maintenant, différents groupes de drones ont été utilisés : ceux du groupe 1 pesant 9 kilos ; groupe 2, entre 9,5 et 25 kilos, et groupe 3, entre 25 et 600 kilos.

Différents systèmes ont été utilisés pour abattre les drones : Leonardo DRS, Epirus et Raytheon. Le système le plus implacable à ce jour reste Raytheon.