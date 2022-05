Way of the Hunter, le retour de la chasse en Europe et aux USA

Issu des studios slovaques Nine Rocks Games, Way of the Hunter, un jeu de grande chasse, est sur le point de sortir.

Venez voir ce qui est chassé ici.

Les studios slovaques Nine Rocks Games finalisent la sortie de Way of the Hunter, un jeu qui, comme son nom l’indique, sera dédié à la chasse.

Sur fond de forêts et de prairies européennes et américaines, Way of the Hunter met les joueurs dans la peau d’un chasseur saisonnier qui séjourne au pavillon de chasse de son grand-père, lui donnant l’opportunité de poursuivre la tradition familiale de chasser certaines des espèces les plus emblématiques. , à la fois d’Europe et d’Amérique du Nord.

Comme il se déroule à la fois en Europe et en Amérique du Nord (deux vastes territoires de chasse de 143 KM2), le jeu présentera un large éventail de biomes à la disposition des joueurs qui devront savoir analyser correctement les traces des animaux et leurs comportements.

En fait, selon les studios Nine Rocks Games, le défi proposé par Way of the Hunter sera extraordinairement exigeant, puisque les animaux auront leurs sens extrêmement aiguisés, donc l’approche du joueur devra être extrêmement prudente et furtive.

Dans le jeu, vous trouverez des dizaines d’espèces incroyablement détaillées avec des comportements extrêmement réalistes qui offriront une expérience de chasse vraiment immersive et stimulante.

Afin de pouvoir tuer les meilleurs spécimens, le joueur aura à sa disposition une grande quantité d’armes et d’équipements, basés sur de vrais modèles. Selon les studios, le système balistique sera extrêmement précis avec la trajectoire des projectiles et disposera d’un algorithme physique complexe afin de reproduire le plus fidèlement possible le comportement des balles.

Le mode campagne présente une histoire captivante sur les obstacles auxquels est confrontée une entreprise familiale de chasse et sur la rivalité et les amitiés qui l’entourent.

Curieux également de savoir que Way of the Hunter peut être apprécié entre amis, en mode coopératif.

Way of the Hunter est sur le point de sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X, sans date de sortie concrète pour le moment.