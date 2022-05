Les enfants qui jouent plus d’une heure par jour ont un QI plus élevé, selon une étude

Si l’on disait autrefois que «derrière un ballon vient toujours un enfant», nous pouvons maintenant presque changer ce dicton en «derrière un enfant se trouve toujours un téléphone portable». Les plus jeunes sont extrêmement fanatiques de ces appareils qu’ils utilisent la plupart du temps pour regarder des vidéos et jouer à des jeux.

Maintenant, une étude intéressante et curieuse a émergé qui dit que les enfants qui passent plus d’une heure par jour à jouer à des jeux ont un quotient intellectuel (QI) plus élevé.

Les enfants qui jouent plus d’une heure par jour ont un QI plus élevé

Une étude récente menée par l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas) et l’Institut Karolinska (Suède), puis publiée dans la revue Nature – Scientific Reports, a conclu que les enfants qui passent plus d’une heure par jour à jouer à des jeux en ligne sont plus susceptibles de augmenter votre niveau d’intelligence.

Selon les détails indiqués dans la recherche, les enfants qui ont passé plus d’une heure par jour à jouer pendant deux ans ont montré une augmentation de leur QI d’environ 2,5 points par rapport aux autres.

Cependant, il semble que cette tendance ne se produise pas dans d’autres pratiques. L’étude rapporte que les enfants qui regardaient du contenu vidéo à la télévision ou en ligne, pendant environ 2,5 heures par jour, et utilisaient les réseaux sociaux pendant 30 minutes, n’ont pas montré de différences significatives dans l’indice d’intelligence.

L’étude a consisté à tester 5 374 enfants, la première fois lorsqu’ils avaient entre 9 et 10 ans et la deuxième fois entre 11 et 12 ans, deux ans plus tard. Les spécialistes ont évalué les capacités cognitives globales afin de déterminer le degré d’intelligence et les tests comprenaient des tests dans plusieurs domaines tels que la compréhension de la lecture, le vocabulaire, l’attention, la mémoire et le traitement des images visuo-spatiales.

Les enfants ont également rempli une enquête leur demandant combien de temps ils consacrent normalement un jour de la semaine et le week-end aux activités suivantes : regarder des films et des séries, regarder des vidéos en ligne, jouer à des jeux vidéo, envoyer des messages, surfer sur le net. réseaux sociaux et passer des appels vidéo. Les chercheurs ont également pris soin d’analyser les différences génétiques susceptibles d’influencer l’intelligence, telles que l’éducation et le revenu des parents.

Torkel Klingberg, professeur de neurosciences cognitives au Département de neurosciences de l’Institut Karolinska, et l’un des responsables de l’étude, déclare que « nos résultats soutiennent l’affirmation selon laquelle le temps passé sur les écrans n’altère généralement pas les capacités cognitives des enfants, et que jouer à des jeux électroniques, au contraire, peut contribuer à une plus grande intelligence« .