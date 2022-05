Le PDG de Stellantis prévient qu’il n’y aura pas assez de batteries pour autant de voitures électriques

Compte tenu de la pression pour la transition vers la mobilité électrique exercée par l’Europe, le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, prévient qu’à partir de 2025, il n’y aura pas assez de batteries pour autant de voitures électriques.

La vitesse requise peut gêner l’approvisionnement.

L’Europe veut booster la mobilité électrique et, pour cela, elle a déjà lancé des politiques qui obligent les constructeurs à jouer le jeu avec ses règles. En plus de vouloir réduire, voire atténuer, la vente de voitures thermiques, l’Europe a aussi décidé qu’elle voulait fabriquer ses propres batteries, afin de réduire sa dépendance extérieure.

Il y a donc déjà plusieurs projets qui se concrétisent qui visent à produire des batteries pour des tiers, mais aussi certains fabricants qui ont l’intention de produire pour eux-mêmes.

Bien que la voie vers la mobilité électrique soit tracée, le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a déclaré qu’à partir de 2025, la production de batteries sera insuffisante, car le volume de commandes sera plus élevé. La déclaration a été faite, comme d’autres que nous connaissons déjà, lors du sommet « Future of the Car » organisé par le Financial Times.

Je peux anticiper que vers 2025-2026, nous aurons un approvisionnement en batteries insuffisant, et s’il y a un approvisionnement en batteries insuffisant, il y aura une dépendance importante de l’Occident vis-à-vis de l’Asie.

A déclaré le PDG, ajoutant que c’est un problème que « nous pouvons facilement anticiper ».

Les fabricants ont travaillé pour répondre à la demande du marché. Cependant, comme nous l’avons vu ici, il y en a qui ont déjà épuisé leurs ressources pour cette année, concernant les voitures électriques, ne pouvant répondre au marché qu’à la fin de l’année. Bien que cela se produise maintenant en raison de la pénurie de semi-conducteurs, la question des batteries pourrait devenir un autre problème sur la liste.

La vitesse à laquelle chacun renforce sa capacité à [produção] de batteries est peut-être sur le point de servir les marchés en évolution rapide sur lesquels nous opérons.

a expliqué Carlos Tavares.

