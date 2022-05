7 conseils pour utiliser les listes de lecture Spotify comme un pro

Les listes de lecture sont un composant essentiel de Spotify. En plus du service de streaming musical et des podcasts qui contiennent déjà de nombreuses chansons adaptées à des genres et à des humeurs spécifiques, vous pouvez toujours créer vos propres listes de lecture et les partager avec qui vous voulez.

Alors aujourd’hui, nous vous apportons 7 conseils qui vous aideront à utiliser les listes de lecture comme un pro.

Il convient de noter que la plupart de ces conseils sont destinés à Spotify à partir d’un ordinateur Windows ou Mac. Mais une fois mis en pratique, vous pourrez également en profiter dans l’application mobile.

1. Comment sélectionner plusieurs chansons sur Spotify

Vous savez probablement que vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur une chanson pour voir les options permettant de l’ajouter à la file d’attente, de la supprimer, etc. Cependant, il peut arriver que vous souhaitiez effectuer l’une de ces actions sur plusieurs chansons d’une liste de lecture. Sachez que cela est possible.

Donc, pour sélectionner plusieurs chansons, maintenez la touche Ctrl (ou Cmd sur Mac) enfoncée et cliquez sur celles que vous voulez. Faites ensuite ce que vous voulez avec la liste sélectionnée. Pour supprimer toutes les chansons sélectionnées d’un coup, faites un clic droit sur l’une des chansons sélectionnées puis sur « Supprimer de cette playlist » (ou appuyez sur la touche Suppr).

2. Comment modifier les options de tri des listes de lecture dans Spotify

Par défaut, les listes de lecture Spotify trient les chansons en fonction de l’ordre dans lequel vous les avez ajoutées. Cependant, vous pouvez changer cela. Cela fonctionne pour vos propres listes de lecture ainsi que pour les autres.

Cliquez sur l’une des options indiquées dans l’image ci-dessous pour trier par ordre alphabétique selon le champ. Le premier clic triera de AZ, tandis que le deuxième clic changera le tri pour afficher les chansons de ZA.

Cela fonctionne également avec le champ « Ajouté dans », qui vous permet de trier du plus récent au plus ancien ou du plus ancien au plus récent. L’option « Durée » représente la longueur de la chanson.

L’option « commande personnalisée » vous permet d’organiser manuellement les chansons. Cliquez simplement et faites glisser et vous verrez une ligne verte représentant la nouvelle position. Vous pouvez également en déplacer plusieurs à la fois, comme expliqué précédemment.

3. Comment partager des listes de lecture avec d’autres

Vous souhaitez partager vos playlists préférées avec vos amis ou en créer une nouvelle spécialement pour eux ? Spotify facilite le partage avec tous ceux qui utilisent le service.

Partager:

1. Ouvrez une liste de lecture.

2. Cliquez sur les trois points et survolez l’option « Partager ». Dans les versions modernes de Spotify, vous ne verrez que deux façons de partager : « Copier le lien de la playlist » ou « Intégrer la playlist ».

Utilisez le premier pour obtenir une URL que vous pouvez coller n’importe où, comme dans une application de messagerie ou un réseau social. L’intégration est utilisée pour ajouter la liste de lecture à votre site Web, par exemple.

4. Comment ajouter des collaborateurs à une playlist

Si vous souhaitez autoriser d’autres personnes à ajouter des chansons à la liste de lecture, sélectionnez « Inviter des collaborateurs » parmi les trois points. Cela copie un lien vers votre presse-papiers que vous pouvez partager avec vos amis, leur permettant d’ajouter et de supprimer des chansons de la liste de lecture.

Vous voudrez peut-être faire une copie de sauvegarde pour protéger la version actuelle de la liste de lecture avant de la partager.

5. Comment dupliquer des listes de lecture

Copier une liste de lecture Spotify est utile si vous souhaitez la sauvegarder ou la personnaliser et l’envoyer à quelqu’un d’autre.

Pour dupliquer :

1. Cliquez sur « Créer une playlist » dans la colonne de gauche de votre Spotify pour créer une playlist vide.

2. Donnez-lui un nom.

3. Ouvrez ensuite la liste de lecture que vous souhaitez copier.

4. Cliquez une fois sur la chanson pour la sélectionner (mais pas pour la lire). Appuyez ensuite sur Ctrl + A (Cmd + A sur Mac) pour sélectionner toutes les chansons de votre liste de lecture actuelle.

5. Enfin, cliquez et faites glisser (ou copiez et collez) les chansons sélectionnées vers la nouvelle liste de lecture dans la colonne de gauche.

Notez que si vous cliquez avec le bouton droit sur une liste de lecture existante, vous verrez une option « Créer une liste de lecture similaire ». Cela ne duplique pas une liste de lecture. Au lieu de cela, créez-en un avec une musique similaire à celle en cours. C’est un excellent moyen de découvrir plus de musique que vous êtes susceptible d’aimer.

6. Comment modifier l’image de couverture de la liste de lecture

Par défaut, Spotify crée des couvertures en utilisant les quatre premières couvertures d’album des premières chansons. Pour vos propres listes de lecture, vous pouvez modifier cette image :

1. Ouvrez la liste de lecture.

2. Passez ensuite la souris sur l’image de la liste de lecture existante et vous verrez « Choisir une photo ». Cliquez et cela ouvrira le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur.

3. Choisissez une image.

4. Pour confirmer, cliquez sur « Enregistrer ». Si vous le souhaitez, vous pouvez également écrire une courte description de la liste de lecture, qui peut fournir plus d’informations aux personnes avec lesquelles vous la partagez.

7. Comment filtrer et rechercher des listes de lecture

Les listes de lecture Spotify peuvent contenir des milliers de chansons, ce qui rend difficile de trouver rapidement celle que vous voulez. Pour rechercher facilement dans une liste de lecture, appuyez sur Ctrl + F (Cmd + F sur un Mac) avec cette liste de lecture ouverte. Vous pouvez également cliquer sur la loupe qui apparaît à gauche des options de tri.

Tapez dans la zone de recherche qui apparaît et Spotify affichera les correspondances pour le titre, l’artiste et le nom de l’album. Vous pouvez l’utiliser pour confirmer si une chanson est dans une liste de lecture, ou voir toutes les chansons d’un certain artiste, par exemple.

Les conseils Spotify ne se limitent pas aux listes de lecture. Il existe de nombreuses façons de maximiser votre expérience sur la plateforme.

