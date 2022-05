AMD atteint sa part la plus élevée jamais enregistrée de processeurs x86

AMD est l’une des marques les plus fortes du secteur technologique, se concentrant principalement sur les processeurs et les cartes graphiques. Cependant, la société de Lisa Su occupe la deuxième place dans la course de ces deux segments. Reste à savoir combien de temps cette réalité durera, car l’entreprise s’est fortement développée et sa stratégie fonctionne avec succès.

Selon les dernières informations, AMD a désormais obtenu la plus grande part de son histoire sur les marchés des processeurs x86 au cours du premier trimestre fiscal 2022 de la société.

AMD obtient sa plus grande part de processeurs X86

Selon de nouvelles données publiées par les analystes de Mercury Research, AMD a atteint sa part la plus élevée de toute son histoire sur le marché des processeurs x86 au cours du premier trimestre 2022. Et cela se produit à un moment où, bien qu’il ait été un peu en sommeil, son rival Intel a déjà réussi à faire un bond en avant en termes de performances et d’efficacité énergétique avec sa dernière gamme de processeurs Alder Lake de 12e génération.

Selon Mercury, la société de Lisa Su a réussi à conquérir 27,7% de ce marché au cours des trois premiers mois de cette année. Cette valeur représente ainsi une hausse de 2,1% par rapport au trimestre précédent et 7% de plus par rapport à la même période en 2021. De son côté, Intel domine avec 72,3%, soit 2,1% de moins par rapport au dernier trimestre et 7% de moins par rapport au premier trimestre de l’année dernière.

Et il semble que le pari et le lancement de sa première génération de processeurs Zen, ainsi qu’une continuité d’attention et d’investissement dans ce secteur, donnent beaucoup de fruits à AMD.

Toujours dans le segment des serveurs, AMD a progressé plus qu’Intel, détenant désormais une part de 11,6 %, en hausse de 9 % par rapport au trimestre précédent et de 2,7 % par rapport à la même période l’an dernier.

À son tour, dans les processeurs de bureau, la société nord-américaine a atteint 18,3% de part de marché. Et bien qu’il s’agisse d’une croissance de 2,1 % par rapport au trimestre précédent, il s’agit d’une baisse de 1 % par rapport au premier trimestre 2021.

Sur le marché mobile, la marque a également progressé, atteignant une part de 22,5 %, soit 0,9 % de plus qu’au dernier trimestre et 4,4 % de plus par rapport à la même période en 2021.

Intel est-il menacé par la croissance d’Intel ?