Agência Lusa a été la cible d’une attaque informatique

Le Portugal a été une cible privilégiée pour les pirates. Chaque jour, des informations font état d’attaques informatiques contre des entreprises, des institutions, des médias et même des hôpitaux.

Cette fois, la cible était Agência Lusa, qui, par l’intermédiaire du président du conseil d’administration, Joaquim Carreira, est déjà venue faire des déclarations.

Agência Lusa: Il y a eu une instabilité continue dans le service

L’agence Lusa a été la cible d’une attaque informatique dans les dernières 48 heures. En conséquence, il y a « une instabilité continue dans le service ». Dans une déclaration du président du conseil d’administration, Joaquim Carreira, il est expliqué que Lusa « met en œuvre des solutions d’atténuation », en collaboration avec ses partenaires technologiques, et « espère résoudre le problème dès que possible ».

L’incident « a déjà été signalé aux autorités compétentes », lit-on dans le texte de l’administrateur de l’agence, qui regrette « les désagréments causés » aux travailleurs, clients et usagers des services de Lusa.

Lusa – Agência de Notícias de Portugal, SA est une agence de presse portugaise et la plus grande lusophone.

La sécurité informatique est une exigence fondamentale pour le bon fonctionnement de tout système d’information. Ces dernières années, de nombreuses menaces ont été détectées qui visent à exploiter les vulnérabilités les plus diverses des systèmes informatiques et, par conséquent, l’accès non autorisé à l’information.

Le Portugal continue d’être une cible pour les pirates. Le nombre d’attaques subies ces derniers mois montre certaines faiblesses, mais aussi la nécessité de renforcer la sécurité informatique.