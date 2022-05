Starlink d’Elon Musk a annoncé qu’il est désormais disponible et prêt à être utilisé dans 32 pays

Au cours des derniers mois, Starlink d’Elon Musk a grandi et a montré au marché à quoi ressemblera bientôt un service complet. Son utilisation dans le scénario de guerre en Ukraine a également montré sa polyvalence et sa simplicité de mise en œuvre.

Ce service d’accès à Internet vient de révéler qu’il a franchi une nouvelle étape majeure. Starlink est désormais disponible dans 32 pays et dans ces endroits, les livraisons seront immédiates, le service devenant actif immédiatement.

Starlink n’a cessé de grandir

Depuis son introduction, le service d’accès Internet de Starlink s’est développé et amélioré. A chaque déplacement de SpaceX avec de nouveaux satellites, le service se renforce et gagne une couverture plus large et plus efficace pour les utilisateurs.

Ces nouveaux satellites sont aussi la garantie que Starlink atteindra de nouveaux pays, où le service sera alors disponible. Cette expansion est progressive et contrôlée par l’entreprise elle-même, toujours associée à chaque pays individuellement.

Starlink est maintenant disponible dans 32 pays à travers le monde. Les personnes commandant dans les zones marquées « disponible » verront leur Starlink expédié immédiatement → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D — SpaceX (@SpaceX) 13 mai 2022

Accès Internet garanti dans 32 pays

Ce que Starlink a maintenant révélé, c’est que son service est déjà accessible dans 32 pays, avec des livraisons immédiates de ses kits. Le service est également, bien sûr, accessible dans ces mêmes pays et prêt à être utilisé par tous ceux qui le rejoignent.

La société d’Elon Musk le montre désormais sur une carte dédiée à son service. Vous pouvez clairement voir que le service est accessible en Amérique du Nord, en Europe, dans certaines régions d’Amérique du Sud, ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sur le reste de la planète, on peut voir qu’il arrivera en 2023.

Le service d’Elon Musk a toujours des problèmes

Malgré cette croissance, ce service a encore quelques problèmes associés qui sont très visibles. Les plaintes ne cessent de croître sur Reddit, où les utilisateurs recourent pour manifester leur mécontentement face à de nombreuses situations anormales.

Pour beaucoup, loin des centres urbains et dans des endroits plus éloignés, Starlink sera un service essentiel. Ce sera le seul moyen d’accéder à Internet, qui vient avec des vitesses d’accès très intéressantes et comme un outil essentiel.