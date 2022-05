L’iPhone avec port USB-C sera déjà testé par Apple et apportera un adaptateur

On a beaucoup parlé de la possibilité qu’Apple adopte une interface USB-C sur l’iPhone. Le géant de Cupertino a cherché à conserver son port Lightning, mais la pression de l’UE et d’autres a augmenté.

Cette voie devant être bientôt une réalité, Apple va déjà prendre des mesures dans ce sens. Des informations récentes révèlent désormais que le créateur de l’iPhone aura déjà commencé les tests pour lancer cette nouveauté sur votre smartphone.

Un grand changement que prépare Apple

L’interface USB-C est déjà une réalité dans de nombreux produits Apple. C’est la solution que l’entreprise a choisie il y a quelques années pour équiper son MacBook et qu’elle applique actuellement à l’iPad, en tant qu’interface plus rapide et plus universelle.

Ce sera aussi l’USB-C que l’on retrouvera prochainement sur l’iPhone, d’après ce qui vient d’être avancé par Bloomberg. Ce n’est pas une nouveauté, qui déjà cette semaine avait pris forme selon des rumeurs liées à la chaîne de production.

Port USB-C et adaptateur en route

La grande différence maintenant est que les informations existantes montrent que les tests ont commencé et qu’Apple aura également une nouveauté dans ce processus. Outre la migration vers le port USB-C, la société testera également un nouvel adaptateur.

Celui-ci pourra convertir le port USB-C vers le connecteur Lightning, la norme actuelle de l’iPhone. Avec cette nouvelle proposition, les utilisateurs du nouvel iPhone pourront conserver leurs anciens périphériques et d’autres qui mettent du temps à se convertir à la nouvelle proposition de connexion.

Tout devrait arriver avec l’iPhone 2023

Une autre information importante, qui était en cours de publication, se rend compte que ces nouvelles n’arriveront pas avec le modèle 2022 de l’iPhone. Apple réservera pour 2023 l’arrivée de cette transformation importante pour l’iPhone et pour la marque elle-même.

Ce changement qu’Apple apportera à l’iPhone semble certain. L’imposition de l’UE dans ce domaine devrait avoir un poids important, mais en même temps, elle facilitera la vie des utilisateurs, qui pourront utiliser un seul câble et une seule connexion dans tous leurs équipements de marque.