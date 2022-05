Mon petit bureau se trouve au rez-de-chaussée d’un immeuble ancien. La cour arrière est bloquée par d’autres maisons, tout ce que je peux voir, c’est une énorme sortie de secours. Pas beau à voir, mais bien pire : j’ai rarement un bon réseau de téléphonie mobile. L’autre personne ne me comprend toujours pas quand je suis au téléphone, les connexions se coupent ou un appel n’est même pas possible. Une solution à ce problème serait de déménager dans un autre bureau. Ou appel WiFi.

Téléphoner régulièrement via WLAN – cela semble non seulement intéressant, mais présente également des avantages spécifiques. Et peut-être que vous pouvez même l’utiliser ? Vous le saurez assez rapidement.

Comment activer les appels Wi-Fi ?

Les appels Wi-Fi sont une fonction de votre smartphone que vous devez d’abord activer. Et ça va comme ça:

Activer les appels WiFi sur Android (Exemple : Samsung)

Lancez votre application téléphonique par défaut. Appuyez sur les trois points en haut à droite et allez dans « Paramètres ». Activez les appels Wi-Fi.

Basculez l’interrupteur et vous êtes prêt à utiliser les appels WiFi. (Capture d’écran)

Activer les appels Wi-Fi sur iOS

Allez dans Paramètres -> Téléphone Faites défiler jusqu’à Appels Wi-Fi et activez la fonction.

La téléphonie WLAN est également activée rapidement sur l’iPhone. (Photo : Apple)

La plupart des smartphones de ces dernières années prennent en charge les appels WiFi ou les appels WLAN (iPhone). Pendant l’appel, vous devriez voir une icône dans la barre d’état (iOS) ou à côté de l’icône WiFi (Android). C’est ainsi que vous reconnaissez que vous passez un appel via WiFi.

Quels sont les avantages des appels WiFi ?

Les appels Wi-Fi sont aussi souvent appelés appels WLAN, téléphonie Wi-Fi ou appels Wi-Fi. L’avantage par rapport à la téléphonie classique est que vous pouvez également passer des appels dans des endroits inaccessibles au réseau mobile. Des murs épais, des maisons avec des poutres en acier, des mâts radio trop éloignés, rien de tout cela n’affecte la téléphonie WiFi. Une connexion Internet existante via WLAN est nécessaire. C’est ainsi que vous menez les conversations comme d’habitude. Cela se produit indépendamment du réseau de téléphonie mobile.

Un routeur Wi-Fi est toujours nécessaire – mais il peut également servir de point d’accès Wi-Fi dans les espaces publics. (Photo : Net Gear)

Les appels WiFi présentent également d’autres avantages :

La téléphonie WiFi avec voix HD promet une qualité de voix nettement supérieure et sans bruit.

Vous n’avez besoin que de votre smartphone correctement configuré, aucune application supplémentaire n’est nécessaire.

Configuration d’appel extrêmement rapide, beaucoup plus rapide qu’avec les appels téléphoniques habituels.

Des appels de qualité sans restriction depuis n’importe où dans le monde.

Ininterrompu : Si la connexion au WLAN est perdue, l’appel se poursuit sans délai via le réseau LTE.

Pas de frais d’itinérance : vous pouvez économiser sur les frais internationaux avec les appels Wi-Fi, car les fournisseurs facturent les appels Wi-Fi comme des appels nationaux.

Comment fonctionnent les appels Wi-Fi ?

WLAN activé, réseau sans fil désactivé – c’est ainsi que vous pouvez décrire simplement le fonctionnement des appels WiFi. Votre routeur WLAN se charge de basculer vers votre opérateur réseau, qui doit généralement activer la fonction pour vous ou la mettre à disposition en fonction de votre propre tarif de téléphonie mobile.

Techniquement, il doit y avoir une connexion entre Internet et le réseau de téléphonie mobile pour que vous puissiez parler à quelqu’un via WiFi sans téléphonie WiFi. Ce lien correspond à votre opérateur réseau, c’est-à-dire Vodafone, Deutsche Telekom ou O2.

Entre autres, Deutsche Telekom prend en charge les appels WiFi. (Photo : Deutsche Telekom)

Incidemment, vous utilisez moins de 100 kilobits par seconde pour atteindre l’opérateur du réseau, c’est-à-dire même pas 1 Mo par minute. Si vous utilisez votre WLAN privé, vous ne gaspillez pas non plus de volume de données.

Différence entre les appels WiFi et VoLTE

Les opérateurs de réseau mentionnent souvent les appels WiFi et VoLTE « dans le même souffle », bien qu’il existe une légère différence entre les deux fonctions. Parce que si vous utilisez l’accès WiFi pour passer des appels avec le premier, avec VoLTE, c’est le réseau sans fil LTE. Dans les deux cas, vous n’avez pas besoin d’applications distinctes.

En termes de qualité, en revanche, il ne devrait guère y avoir de différences entre la téléphonie WiFi et la VoLTE. Si vous disposez d’une connexion Internet stable, vous pouvez passer des appels dans les deux sens. Mais : les appels Wi-Fi nécessitent toujours un accès Wi-Fi, tandis que la VoLTE fonctionne via le réseau de téléphonie mobile, mais consomme alors un volume de données et, comme la téléphonie classique, dépend d’une bonne réception du téléphone mobile.

Que faire si les appels WiFi ne fonctionnent pas ?

La principale raison pour laquelle les appels Wi-Fi ne fonctionnent pas est simple : votre fournisseur de réseau de téléphonie mobile ne prend pas (encore) en charge le service. Vous pouvez activer la fonction sur votre smartphone, mais si l’opérateur réseau n’est pas actif, cela ne fonctionnera pas.

Un point d’accès créé par un smartphone ne prend pas en charge les appels WiFI. (Capture d’écran)

Une autre raison pour laquelle les appels Wi-Fi ne fonctionnent pas, ce qui peut être vérifié rapidement : vous avez désactivé le Wi-Fi sur votre smartphone ou utilisez un point d’accès Wi-Fi depuis un autre téléphone mobile. Les points d’accès pour smartphone ne prennent pas en charge les appels WiFi.

Quels fournisseurs prennent actuellement en charge les appels Wi-Fi (à partir de mai 2022) ?

Selon l’état actuel, les trois principaux fournisseurs, à savoir Deutsche Telekom, Vodafone et O2, proposent des appels téléphoniques WLAN. Cependant, pas pour tous les tarifs. Ici, vous devez contacter votre fournisseur si nécessaire.

La quasi-totalité des « discounters » sont désormais également concernés, notamment :

Aldi parle

se connecter

Constar

Edeka Mobile

Franc

Freenet Flex/Radio

Fonique

Oui!Mobile

clearmobile

net com

Connexion Norma

penny

Simplement

Tchibo

votre téléphone

Whatsappsimm

En 2022, ce seront les exceptions qui ne rendront pas disponible la téléphonie WLAN. Les principaux exemples négatifs sont Otelo, Congstar Prepaid, Lidl Connect, Callya, Fyve ou Kaufland Mobil. Au moins certaines entreprises promettent la fonctionnalité pour une date ultérieure.

Inconvénients de la téléphonie WiFi

Cependant, la téléphonie WiFi présente également quelques inconvénients :