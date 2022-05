Western Digital dit que nous sommes sur le point d’atteindre les premiers disques durs de 50 To

Comme nous le savons, le monde technologique évolue et innove constamment. Ainsi les produits qui font actuellement partie de nos routines auront certainement d’autres fonctionnalités dans quelques années, ou beaucoup d’entre eux seront remplacés par d’autres solutions plus avancées.

En ce sens, la société Western Digital a déclaré lors de son événement What’s Next Western Digital que nous sommes très proches de découvrir les premiers disques HDD d’une capacité de 50 To.

WD dit que les disques durs de 50 To seront bientôt disponibles

C’est lors de son dernier événement dédié aux investisseurs que Western Digital a dévoilé une partie de son actualité. La marque nord-américaine a présenté ses nouveaux disques HD, un modèle avec une capacité de stockage de 22 To et un autre avec 26 To. Le modèle 22 To est un disque dur CMR (Conventional Magnetic Recording), tandis que le modèle 26 To est un disque dur Ultra SMR (Shingled Magnetic Recording).

WD indique que la technologie OptiNAND, ainsi que le modèle d’enregistrement ePMR (Energy-assisted Perpendicular Magnetic Recording) de deuxième génération, permettront « débloquez des niveaux sans précédent de capacité, de performance et de résilience des données« . Et cette nouveauté ouvrira ainsi la voie à la possibilité de fabriquer des disques durs de 50 To.

Ainsi, lors de l’événement, Western Digital a déclaré que les disques durs d’une capacité de 50 téraoctets sont sur le point de devenir une réalité.

Comme l’a révélé Ashley Gorakhpurwalla, vice-président exécutif et directeur général de l’activité HDD de l’entreprise :

Je n’entrerai pas trop dans les détails sur les disques et les unités de stockage que nous construisons en partenariat avec certains consommateurs. En fait, ils peuvent ne pas être accessibles au public car ce sont des produits différenciés et spécialisés pour certains gros consommateurs. Mais vous pouvez voir dans nos plans que nous sommes sur le point de développer des disques d’une capacité de 50 To.

Pour l’instant, aucun autre détail n’a été révélé sur ces disques haute capacité, et on ne sait pas non plus avec certitude si, une fois produits, ils atteignent même le consommateur domestique.