AU Optronics présente des écrans d’ordinateurs portables et de bureau à 480 Hz

Pourquoi c’est important : AU Optronics, un important fabricant de panneaux d’affichage, vient de faire la démonstration de plusieurs nouvelles technologies d’affichage sur lesquelles ils travaillent lors de la Display Week 2022 de SID. des écrans AmLED (Adaptive mini LED) ultra-larges et portables, et un écran pour ordinateur portable avec caméras intégrées.

Le dernier panneau 24 pouces 480 Hz d’AUO est destiné aux moniteurs, tandis que le panneau 16 pouces est destiné aux écrans d’ordinateurs portables. Les deux sont annoncés pour avoir des temps de réponse d’environ 1 ms, une résolution Full HD et utiliser la technologie TN.

Il est intéressant de voir que TN est toujours utilisé pour les écrans haut de gamme, étant donné que nous obtenons de plus en plus de panneaux IPS et VA à taux de rafraîchissement élevé.

AUO n’a pas mentionné quand nous verrons les premiers produits utilisant ces écrans sur le marché, bien que TFTCentral affirme qu’ils devraient entrer en production dans le courant de l’année.

Il convient de noter que Blurbusters a testé un prototype de moniteur 480 Hz il y a quelques années, bien qu’il ne soit capable de gérer ce taux de rafraîchissement qu’à une résolution de 960 x 540. Dans cet article, ils ont constaté qu’il existe une différence notable entre 240 Hz et 480 Hz, mais avec des rendements considérablement décroissants.

Il y a aussi la question de savoir si les cartes graphiques peuvent rendre les jeux à des fréquences d’images aussi élevées. Ces écrans seront principalement utilisés pour les titres d’esports, tels que Valorant et CS:GO, où atteindre 500+ FPS à 1080p est possible avec un GPU décent et le bon CPU.

AUO a également présenté quelques panneaux AmLED (Adaptive mini LED, à ne pas confondre avec AMOLED), un écran d’ordinateur portable avec des caméras intégrées conçues pour se débarrasser des encoches et des cadres épais, plusieurs écrans conçus pour un usage automobile, un panneau de tablette couleur ChLC qui utilise la lumière ambiante au lieu d’un rétro-éclairage, et plus encore.