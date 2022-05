Les entreprises technologiques devraient conserver les preuves des crimes de guerre russes, selon les législateurs

L’actualité et les réseaux sociaux ont été les grandes sources d’information et c’est à travers eux que nous avons pris conscience de ce qui se passe d’inhumain en Ukraine. De l’avis des législateurs américains, les entreprises technologiques devraient conserver les preuves des crimes de guerre commis par la Russie.

La demande est parvenue aux directeurs généraux de YouTube, TikTok, Twitter et Meta.

En temps de guerre, tout n’est pas juste, et le monde doit punir ceux qui ont agi comme si c’était le cas, en rassemblant des efforts et des preuves qui prouvent quel a été le scénario en Ukraine.

Quatre législateurs américains ont demandé aux PDG de YouTube, TikTok, Twitter et Meta de stocker du contenu qui pourrait être utilisé comme preuve des crimes de guerre que la Russie a commis contre le peuple ukrainien.

Les réseaux sociaux pourront recueillir des preuves des crimes de guerre commis par la Russie

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a commencé le 24 février, a entraîné de nombreux crimes de guerre. C’est l’Ukraine, ainsi que les pays occidentaux, qui ont suivi le conflit à travers les informations et les réseaux sociaux.

Bien que la Russie ait nié les allégations, les messages publiés sur les réseaux sociaux pourraient constituer des preuves de ces crimes. Ainsi, dans une lettre adressée au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, les dirigeants Carolyn Maloney et Gregory Meeks, et deux présidents de sous-comité, William Keating et Stephen Lynch, ont suggéré que la société commence à stocker du contenu lié à la guerre.

Selon la lettre, ces contenus « pourraient potentiellement être utilisés comme preuves, alors que le gouvernement américain et les procureurs internationaux des droits de l’homme et de la responsabilité enquêtent sur les crimes de guerre russes, les crimes contre l’humanité et d’autres atrocités en Ukraine ».

Alors que de plus en plus de preuves de crimes sont rassemblées, le premier procès pour crimes de guerre a commencé aujourd’hui à Kiev. Le soldat russe Vadim Shysimarin, un commandant de la division de chars Kantemirovskaya, âgé de 21 ans, est accusé du meurtre d’un civil de 62 ans. Selon un porte-parole du parquet, « les procureurs et les enquêteurs des services secrets ukrainiens ont recueilli suffisamment de preuves de leur implication dans la violation des lois et coutumes de la guerre, combinée à un meurtre avec préméditation ». En conséquence, il « encourt 10 à 15 ans de prison ou la réclusion à perpétuité ».

