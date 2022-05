Des scientifiques ont fait pousser des plantes sur le sol lunaire pour la première fois

Pour que les séjours hors de la Terre puissent être plus longs, garantissant la santé des astronautes, il est important qu’il soit possible de faire pousser des plantes d’une manière ou d’une autre. Pour la première fois, un groupe de scientifiques a réussi à le faire sur un sol lunaire.

Devenir une possibilité pourrait être un élément important dans les missions futures.

Un groupe de scientifiques de l’Université de Floride a fait pousser une plante sur un sol lunaire pour la première fois. Puisqu’ils n’ont pas volé vers la lune, la NASA leur a apporté la lune, leur fournissant des échantillons de sol lunaire prélevés à différents endroits au cours de trois missions Apollo il y a cinq décennies.

Cette recherche est essentielle aux objectifs d’exploration humaine à long terme de la NASA, car nous devrons utiliser les ressources trouvées sur la Lune et sur Mars pour développer des sources de nourriture pour les futurs astronautes vivant et opérant dans l’espace lointain. Cette recherche fondamentale sur la croissance des plantes est également un exemple clé de la façon dont la NASA travaille pour débloquer des innovations agricoles qui pourraient nous aider à comprendre comment les plantes peuvent surmonter les conditions stressantes dans les zones de pénurie alimentaire ici sur Terre.

Dit le chef de la NASA, Bill Nelson.

L’étude des possibilités de culture est importante pour les futures missions lunaires

Les scientifiques ont placé des graines de la plante Arabidopsis dans de petits échantillons de sol lunaire pauvre en nutriments et ont attendu de voir si quelque chose se passait. Bien que les pousses aient commencé à apparaître environ deux jours après la culture, les scientifiques ont réalisé après le sixième jour que les plantes n’étaient pas aussi saines qu’elles l’auraient été si elles avaient été plantées sur Terre.

Après le 20e jour, juste avant que les plantes ne commencent à fleurir, l’équipe les a récoltées, les a broyées et a étudié leur ARN (acide ribonucléique). Il s’agit d’un acide nucléique présent dans toutes les cellules vivantes, qui présente des similitudes structurelles avec l’ADN.

Les résultats de cette étude ont confirmé que les plantes avaient subi un stress et avaient réagi de la même manière que la plante Arabidopsis réagit dans d’autres environnements hostiles – par exemple, des sols riches en sel ou en métaux lourds. De plus, les scientifiques ont réalisé que la qualité du sol lunaire variait, car un échantillon produisait des résultats de croissance plus faibles que les autres.

Cela dit, l’équipe a l’intention d’utiliser les échantillons de sol lunaire pour faire pousser plus de graines et comprendre efficacement leur potentiel.

Les résultats de cette étude et d’autres études similaires pourraient avoir des implications importantes pour les futures missions spatiales de longue durée, car cela permettra aux astronautes de consommer des aliments plus frais que ceux auxquels ils ont accès actuellement.

