Le visage avec des larmes de joie est l’emoji le plus populaire au monde

Récapitulatif : Les emoji sont devenus un incontournable de la communication numérique moderne, permettant aux utilisateurs de transmettre des émotions sur un support qui, autrement, manque de contact humain. Les pictogrammes existent depuis plus de deux décennies, mais n’ont pas gagné en popularité avant les années 2010, lorsque les systèmes d’exploitation mobiles, notamment Android et iOS, ont ajouté leur prise en charge.

Crossword-Solver a récemment rédigé un rapport détaillé mettant en évidence les emoji les plus populaires du monde entier. Le visage avec des larmes de joie est le meilleur emoji au monde (il est numéro un dans 75 pays) sur Twitter, suivi du cœur rouge. Le visage avec des larmes de joie est utilisé près de 19% plus souvent que le cœur rouge en deuxième place.

Dans les pays où le visage avec des larmes de joie ou le cœur rouge n’est pas numéro un, le drapeau de ce pays règne presque toujours en maître.

Aux États-Unis, l’emoji le plus utilisé est à nouveau le visage avec des larmes de joie. Dans le graphique ci-dessus, Crossword-Solver a examiné quel emoji est le plus utilisé au dessus de la moyenne nationale dans chaque État. Chose intéressante, les emoji verts sur le thème de Wordle ont terminé en tête de cette catégorie dans une poignée d’états, tout comme les emoji de feu.

Les emoji ne feront probablement que gagner en popularité à mesure que le monde devient de plus en plus connecté numériquement. WhatsApp, la plate-forme de messagerie appartenant à Meta, a récemment déployé des réactions emoji dans la dernière version de son application et la version bêta 2 d’Android 13 qui vient de sortir de Google inclut améliorations apportées à Emoji Kitchen.

Crédit image : Crossword-Solver