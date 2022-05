Asus affirme que la demande de cartes graphiques utilisées pour exploiter la cryptomonnaie est en train de disparaître

En bref : Asus a confirmé ce que beaucoup dans l’industrie du PC avaient soupçonné : la demande de cartes graphiques utilisées pour l’extraction de crypto est en train de « disparaître ». C’est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que la demande de PC diminue également, d’environ 10 %, mais l’année prochaine, les ventes d’ordinateurs portables de jeu augmenteront.

Selon The Reg, le PDG d’Asus, SY Hsu, a fait ces commentaires lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de la société. Il a noté que la baisse de la demande de GPU utilisés pour l’exploitation minière était principalement due au fait que l’industrie de la cryptomonnaie a critiqué la quantité d’énergie consommée par l’exploitation minière.

Hsu fait probablement référence au passage prochain d’Ethereum de son modèle actuel de preuve de travail à la preuve de participation, ce qui, en théorie, mettra fin à l’obligation pour les GPU haut de gamme d’exploiter les jetons. Le développeur d’Ethereum, Tim Beiko, a récemment confirmé que la date de changement précédente de juin ne se produisait plus, bien qu’il pense qu’elle se produira « probablement » dans les prochains mois.

Ce ne sera pas en juin, mais probablement dans les quelques mois qui suivront. Pas encore de date ferme, mais nous sommes définitivement dans le dernier chapitre de PoW sur Ethereum —Tim Beiko | timbeiko.eth « 🧱 (@TimBeiko) 12 avril 2022

Hsu a également averti que les ventes de PC reviendraient aux jours pré-Covid de ralentissement de la croissance au deuxième trimestre et chuteraient de 10 % d’un trimestre à l’autre, en partie à cause des blocages en Chine. Les ventes de composants, quant à elles, devraient chuter entre 10% et 15%. Le PDG était cependant plus optimiste pour l’année prochaine, prédisant une augmentation des ventes d’ordinateurs portables de jeu, qu’il a déclaré que les jeunes considèrent comme un élément important de la technologie de divertissement à domicile.

Un autre facteur sera sans aucun doute l’effondrement du marché de la cryptomonnaie. Près de 1 000 milliards de dollars ont été effacés des marchés de la crypto-monnaie cette semaine, et de faibles valeurs de crypto signifient une rentabilité minière moindre, ce qui à son tour augmente la disponibilité du GPU et fait baisser les prix. Les cartes graphiques sont déjà plus proches de leur PDSF qu’elles ne l’ont été depuis le début de la crise, et la baisse de la demande minière fait encore baisser leurs prix.

Une autre partie intéressante du discours de Hsu concernait les pénuries mondiales de composants qui affligent l’industrie depuis si longtemps. « En ce qui concerne les circuits intégrés, l’offre est à un niveau gérable », a-t-il déclaré, les puces de gestion de l’alimentation étant l’exception. Les pénuries de composants de caméras et de cartes de circuits imprimés se révèlent être un problème, tout comme la congestion des ports américains et la pénurie de conteneurs et de chauffeurs de camion.

« La situation actuelle ne s’aggrave pas, mais les contraintes demeurent. Par conséquent, que vous regardiez les tarifs d’expédition ou le fret aérien, le coût reste élevé. Bien sûr, les coûts d’expédition élevés créent une pression sur les coûts pour nous. Mais encore, tout est au niveau attendu et gérable. »

Les remarques de Hsu sont appuyées par le rapport de cette semaine selon lequel les expéditions de processeurs pour ordinateurs de bureau ont connu leur plus forte baisse trimestrielle : 30 %.