Resident Evil – La série inspirée du jeu arrive sur Netflix

Le jeu Resident Evil passera des consoles et des ordinateurs à une série Netflix. Il n’y a pas encore beaucoup de détails sur ce que pourrait être cette série, mais la nouvelle bande-annonce laisse quelques indices.

Voir la vidéo.

Un jeu de zombies qui fait partie des plus grands succès de l’univers vidéoludique, présent sur les plateformes les plus populaires, s’apprête à arriver au format série, produit par Netflix.

La première est prévue pour le 14 juillet, mais une bande-annonce est déjà disponible pour piquer la curiosité des fans.

Bien qu’elle soit basée sur le jeu, la série ne devrait cependant pas suivre les prémisses complètes des créateurs. Le synopsis se lit comme suit :

Près de trois décennies après la découverte du virus T, une épidémie révèle les sombres secrets d’Umbrella Corporation. Basé sur la série de jeux vidéo d’horreur.

L’histoire se déroule en deux temps. Le premier d’entre eux concerne les sœurs de 14 ans, Jade et Billie Wesker, qui déménagent à New Raccoon City. Ils se rendent compte que leur père cache peut-être de sombres secrets qui pourraient détruire le monde. La deuxième chronologie se déroule sur une décennie dans le futur, où il ne reste que 15 millions d’humains, avec plus de 6 milliards d’animaux et de personnes infectés par le virus T. Jade, aujourd’hui âgée de trente ans, lutte pour survivre dans ce monde, alors que les secrets de son passé – à propos de sa sœur, de son père et d’elle-même – continuent de la tourmenter.