Faible autonomie sur le smartphone ? Nouvelle batterie ou batterie portable ?

Tracker GPS Invoxia sans Carte SIM avec Alerte Antivol en Temps Réel et Longue Autonomie - Abonnement Inclus - Suivi Voiture, Moto, Scooter, Sac, Enfant, Personne Âgée, Objets de Valeur

LE TRACKER GPS N°1 - PLUSIEURS MILLIERS DE MOTOS, SCOOTERS, VOITURES ET BIENS DE VALEURS VOLÉS RETROUVÉS. LOCALISEZ ET PROTÉGEZ 24/7 le Tracker GPS Invoxia protège votre véhicule et vos biens de valeur contre le vol et permet de les localiser sans limite de distance dans le pays d’installation. Glissez le où vous le souhaitez (ex coffre de scooter, ou moto, boite à gants, sac..) ALERTE ANTIVOL EN TEMPS RÉEL soyez notifié immédiatement sur votre smartphone en cas de tentative de vol, de vandalisme ou de mouvement suspect sur votre véhicule à l’arrêt. PRÊT À TRACKER suivi GPS toutes les 3, 5 ou 10 minutes et historique des trajets. Définissez des zones d’alerte (domicile, lieu de travail, garage...) et soyez notifié en cas d’entrée/sortie de cette zone. ABONNEMENT INCLUS pendant 3 ans au réseau bas débit LoRa. Aucun frais supplémentaire ni carte SIM requise. A partir de 9,99€/an la 4ème année. Le Tracker GPS le moins cher du marché après 1 an. LA MEILLEURE AUTONOMIE Jusqu’à 6 mois d’autonomie pour ne jamais se retrouver sans batterie en cas de vol. Pas de branchement nécessaire. Simple à utiliser. Remarque-Vérifiez la couverture de votre réseau sur les photos de notre profil de produit