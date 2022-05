Un astéroïde plus gros que l’Empire State Building se dirige vers la Terre, selon la NASA

L’Empire State Building mesure environ 500 mètres de haut et est l’un des bâtiments les plus imposants au monde. La mesure sert de comparaison pour comprendre la taille de l’astéroïde 2008 TZ3, une roche qui passe régulièrement devant la Terre en orbite autour du Soleil tous les 732 jours. Selon la NASA, cet astéroïde géant sera proche de notre planète dès ce dimanche.

Cette roche, classée comme potentiellement dangereuse, pourrait causer des dégâts massifs à notre planète.

Un astéroïde géant passe à proximité de la Terre ce dimanche

Le rocher spatial, 388945 (2008 TZ3), mesure environ 490 m de large – plus grand que l’Empire State Building de New York, qui mesure environ 440 m de haut – et a été classé comme « astéroïde potentiellement dangereux » en raison de ses prédictions de passages à proximité.

À titre de comparaison, les chercheurs ont estimé que le météore, qui a probablement causé l’événement de Tunguska en 1908 en Sibérie orientale, aplatissant des forêts entières, pouvait mesurer environ 100 à 200 m de diamètre, tandis que celui qui a anéanti les dinosaures mesurait environ 10 à 15 km de largeur. .

Les experts spatiaux disent que 388945 (2008 TZ3) a un diamètre d’environ 0,219 à 0,490 km.

Alors qu’un astéroïde de cette taille pourrait causer des dégâts dévastateurs s’il heurtait la Terre, les scientifiques de la NASA estiment qu’il ne fera qu’un « passage rapproché » par la planète à une distance d’environ 4 millions de km dimanche. La distance entre la Terre et la Lune, à titre de comparaison, est d’environ 385 000 km.

Ce n’est pas la première fois que cet astéroïde fait un zoom sur la Terre. En mai 2020, la gigantesque roche spatiale a dépassé la planète à une distance d’environ 2,75 millions de km. Il ne devrait pas repasser aussi près de la Terre avant mai 2163.

Un visiteur régulier, mais nous devons faire attention

L’astéroïde passe régulièrement autour de la Terre en orbite autour du Soleil tous les 732 jours, se rapprochant à 1 unité astronomique (UA), soit environ 150 millions de km, et s’approchant à 2,21 UA de l’étoile. Cependant, il n’est pas rare que de tels géants passent près de la Terre.

Les experts calculent que si des astéroïdes d’environ 100 m de diamètre entraient en collision avec la Terre, ils pourraient générer une force explosive 10 fois supérieure à celle de l’éruption volcanique du 14 janvier aux Tonga.

Tout astéroïde d’une certaine taille qui s’approche de 7,5 millions de km de la Terre est susceptible d’être considéré comme « potentiellement dangereux », en fonction de sa trajectoire.