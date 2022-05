Android Auto changera également et s’adaptera à l’écran de n’importe quelle voiture

Les derniers mois ont montré une attention particulière de la part de Google en ce qui concerne Android Auto. Ce système associé aux automobiles s’est développé et a vu bon nombre de ses problèmes résolus, ainsi que de nouvelles fonctionnalités présentées.

Le deuxième jour de l’I/O, Google a décidé de montrer quelques nouvelles supplémentaires sur Android Auto et de révéler ce qui nous attend bientôt. Le plus important est sa capacité à s’adapter à l’écran de n’importe quelle voiture.

L’une des limites reconnues à Android Auto est la façon dont il s’adapte à l’écran des systèmes de divertissement de la voiture où il est connecté. Si beaucoup sont proportionnels, il y a des situations dans lesquelles ils ont beaucoup d’espace libre.

Google veut mettre fin à ce scénario et sa plus grande nouvelle réside dans la façon dont Android Auto se comportera à l’avenir. Il pourra régler et afficher les informations sur tous types d’écrans. Il sera donc plus adapté à la voiture.

Bien sûr, ce ne sera pas la seule nouveauté que Google préparera pour le futur. Cela donnera également une distribution plus utile des éléments. La possibilité d’avoir l’écran partagé sera bientôt une réalité, dans n’importe quel écran où cette proposition est utilisée.

En fait, Google avait déjà cette fonctionnalité présente sur certains écrans, pour une meilleure diffusion. À partir de maintenant, ce sera la valeur par défaut pour l’avenir, afin que chacun puisse vivre une expérience beaucoup plus intéressante.

Enfin, et pour confirmer quelque chose qui est déjà en test, Google améliorera les réponses rapides. Ceux-ci garantiront une plus grande convivialité et simplifieront le processus de réponse de l’utilisateur lors de l’interaction avec Android Auto.

Toutes ces nouveautés arriveront bientôt sur Android Auto, comme Google l’a promis. Il sera beaucoup plus intéressant d’avoir cette solution dans la voiture, maintenant qu’elle s’adaptera à n’importe quel écran où elle est utilisée.