Disney+ devrait également disposer d’un abonnement publicitaire à la fin de l’année.

Le marché du streaming est en plein essor, les grandes entreprises telles que Netflix, HBO ou Disney+ étant confrontées à de nouveaux défis, notamment lorsqu’il s’agit de fidéliser leurs clients. La concurrence augmente et cela se reflète immédiatement.

Ainsi, l’accent a été mis sur la fidélisation des clients et, si possible, sur l’attraction de nouveaux clients. Les idées semblent définies et Disney+ semble être le prochain à adhérer à une formule qui pourrait avoir du succès. On parle d’abonnements avec publicité présente.

Les rapports trimestriels des principales sociétés de streaming ont montré des résultats mitigés. Si d’une part Netflix perd des utilisateurs, d’autre part Disney+ a beaucoup grandi et est déjà une alternative sur ce marché de plus en plus concurrentiel.

Pour grandir et gagner encore plus d’utilisateurs, les alternatives semblent très claires. Il faut trouver des forfaits moins chers qui satisfassent les utilisateurs, ce qui peut être compliqué et presque impossible à obtenir sans engagement.

Netflix a déjà laissé entendre qu’il allait bientôt mettre en place une solution qui utilise la publicité, ce que beaucoup semblent prêts à accepter. Naturellement, vous ne devriez pas être le seul à franchir ce pas et maintenant il y en a un de plus qui suggère que vous allez emprunter le même chemin.

Un niveau moins cher financé par la publicité pour Disney + sera lancé d’ici la fin de l’année. pic.twitter.com/ShnLhjrvok – DiscuterFilm (@DiscussingFilm) 11 mai 2022

D’après ce qui est révélé, Disney+ devrait également avoir une proposition dans son catalogue qui reposera sur la présentation de publicités. Il n’y a toujours pas de date pour l’arrivée de cette nouvelle modalité, mais tout indique qu’elle se rapproche de la fin de cette année.

Disney+ avait déjà laissé entendre qu’il devrait appliquer certaines restrictions, bien que très discrètement. Il y a quelques jours, il interrogeait ses utilisateurs sur la raison du partage des comptes.

Cela pourrait être le moyen le plus simple pour Disney+ de pouvoir créer une proposition plus accessible pour les utilisateurs. En affichant de la publicité, vous réduisez les coûts et maintenez la qualité de votre service de streaming.