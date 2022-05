La crypto-monnaie Ethereum enregistre la valeur la plus basse depuis juillet 2021

Les crypto-monnaies sont un sujet populaire que pratiquement tout le monde dans le monde connaît, ou du moins a entendu parler. Cependant, il s’agit d’un marché très instable, et les valeurs que les monnaies numériques présentent actuellement pourraient ne plus être les mêmes que celles qu’elles présentent demain.

De cette manière, des informations récentes indiquent que la valeur de la crypto-monnaie Ethereum est déjà inférieure à 2 mille euros. Et ce nombre est le plus bas enregistré depuis juillet 2021.

La valeur Ethereum continue de chuter

Ethereum est l’une des crypto-monnaies les plus populaires et les plus populaires au monde, après, bien sûr, Bitcoin. Cependant, l’ETH ne traverse pas une bonne phase et maintient un record de plusieurs baisses de sa valorisation.

Selon les données que nous pouvons observer via la plateforme CoinMarketCap ce jeudi (12), la monnaie numérique vaut actuellement 1 872,97 euros (valeur déterminée au moment de la rédaction de cet article). Et c’est la première fois qu’Ethereum atteint une valeur aussi basse, depuis juillet 2021, où le pic était de 4 159,73 €.

La différence entre la valeur actuelle et la moyenne de la valeur affichée au cours des dernières 24 heures est d’environ 13 %. Cependant, ce n’est pas surprenant puisque quiconque connaît ce marché sait qu’il est assez volatil.

Bitcoin affiche également une baisse, valant actuellement 27 751,13 euros, alors qu’à fin mars il valait 42 915,61 euros et le 11 septembre 2021 l’appréciation a atteint un record de 57 791,6 euros. Vous pouvez voir l’aperçu actuel des prix BTC dans le tableau suivant.

Les spécialistes indiquent que les raisons de cette baisse sont liées à la tendance mondiale à la hausse de l’inflation et des prix du carburant. De plus, les inquiétudes concernant une éventuelle récession économique auront également un certain impact sur cette réalité.

D’autre part, il est mentionné que la baisse de la valeur des crypto-monnaies est justifiée par le fait que de nombreux investisseurs vendent leurs avoirs, tout en cherchant à faire des investissements plus sûrs, moins instables et moins dépendants de la spéculation.

Avez-vous investi dans Ethereum ?