WhatsApp vous permettra bientôt de filtrer les conversations pour être plus facile à utiliser

Meta a cherché à rendre WhatsApp plus simple à utiliser. Il a misé sur de nouvelles fonctionnalités dans son interface afin que les utilisateurs puissent profiter encore plus de ce service, sans avoir à trop naviguer.

Pour le montrer, WhatsApp teste désormais une nouveauté. Il permettra aux utilisateurs de retrouver leurs conversations préférées, en une simple recherche et qui seront accessibles de manière très simple et rapide.

Il y a eu beaucoup de nouvelles que Meta a apportées à WhatsApp. Son idée est de rendre encore meilleur l’un des services de messagerie les plus utilisés sur Internet, en captivant les utilisateurs et en le rendant véritablement multiplateforme.

Pour continuer ce flot de nouveautés, WhatsApp teste désormais une amélioration qu’il va apporter à son interface. Cela vous permettra de trouver des conversations de manière simple, rapide et directe, sans complications ni filtres plus difficiles.

Pour faciliter leur utilisation, ces filtres seront prédéfinis et accessibles dans l’interface principale de WhatsApp. Ainsi, il sera possible de séparer ces recherches par des filtres qui sont séparés en messages non lus, contacts, autres contacts et groupes.

Bien que les images présentées montrent ces options dans la version de bureau, on sait qu’elles ne s’arrêteront pas là. WhatsApp apportera également cette option aux versions restantes, en particulier iOS et Android. La version web sera certainement couverte de cette amélioration.

Ce que vous voyez maintenant est quelque chose de très similaire à ce qui existe déjà dans WhatsApp Business et est déjà utilisé dans cette version. En même temps, ce sera un ajout supplémentaire aux filtres qui existent déjà, pour trouver des images, des vidéos, des audios, des liens et des documents.

Comme toujours dans ces cas-là, WhatsApp développera cette nouveauté en interne, sans la dévoiler entièrement. Après cela, il sera affiché dans les versions bêta, pour être ensuite mis à la disposition de tous les utilisateurs de ce service de messagerie.