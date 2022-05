Vous voulez disparaître de la recherche Google ? Bientôt, tout sera beaucoup plus facile

La sécurité et la confidentialité des utilisateurs ont été une priorité pour Google au fil des ans. Elle veut leur donner la liberté d’avoir, ou non, leurs informations présentes dans divers services, plus ou moins publics.

Au cours d’hier, le premier jour de l’I/O, il a révélé un autre outil qui arrivera bientôt. Il sera entièrement intégré et donnera à tout utilisateur la possibilité d’effacer ses données de recherche et donc de disparaître complètement.

Ces dernières années, la recherche Google a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des organismes de réglementation. La mesure la plus visible et la plus percutante a été la création du droit à l’oubli, où chacun peut demander que les résultats soient éliminés où qu’ils apparaissent.

Cela a évolué, donnant encore plus de liberté dans ce domaine. Le cas récent de la possibilité de supprimer les données des utilisateurs l’a encore prouvé. Par un processus encore bureaucratique, l’utilisateur peut demander la suppression de ses données.

Pour simplifier davantage ce processus, Google a maintenant annoncé un nouvel outil. Celui-ci sera intégré dans l’espace dédié à l’utilisateur et vous permettra de supprimer rapidement les données de l’utilisateur pouvant être considérées comme personnelles.

Bientôt, un nouvel outil vous permettra de demander plus facilement la suppression des résultats de recherche Google contenant vos coordonnées, telles que votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Cette fonctionnalité sera disponible dans l’application Google et dans les résultats de recherche Google individuels. #GoogleIO pic.twitter.com/aoMyLmVdpo -GoogleGoogle) 11 mai 2022

Cette catégorie d’informations comprendra votre nom, votre adresse e-mail, votre adresse postale et d’autres informations identifiées comme telles. Cette fois, le processus ne sera pas long et l’utilisateur n’aura qu’à indiquer la recherche effectuée, pour que ces résultats disparaissent.

Avec ce nouvel outil, il est possible de demander la suppression des données de contact de Search en quelques clics et de vérifier facilement l’état de ces demandes. La société a confirmé que cette fonctionnalité sera disponible dans les prochains mois dans l’application Google, et les demandes peuvent être faites directement dans cette application.

C’est sans aucun doute un excellent ajout pour augmenter la confidentialité des utilisateurs et de leurs données. Google a noté, cependant, qu’il ne pourra éliminer que les résultats de recherche, laissant les publications originales disponibles sur Internet dans le même.