Valve fera face à un litige antitrust concernant Steam

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un groupe de consommateurs et de développeurs de jeux a déposé une plainte contre Valve l’année dernière, accusant la société d’utiliser la domination de Steam dans la distribution de jeux PC pour contrôler les prix. Cette semaine, un juge fédéral a autorisé une partie du dossier à avancer.

Lundi, le juge de Seattle John C. Coughenour a rejeté l’offre de Valve de mettre fin à une affaire antitrust sur Steam. Coughenour a déclaré qu’il était plausible que Valve abuse de la position de leader de Steam sur le marché pour empêcher les développeurs de baisser leurs prix ailleurs.

Le cœur de cette affaire concerne la raison pour laquelle les jeux ont tendance à avoir le même prix sur Steam et dans d’autres magasins malgré que certains d’entre eux, comme Epic Games Store, prennent des coupes plus petites. Des éditeurs comme Microsoft et EA vendent des jeux sur Steam et leurs vitrines au même prix, même s’ils n’ont pas besoin de payer de commission à qui que ce soit sur les magasins qu’ils possèdent.

Il y a un an, l’un des principaux plaignants, Wolfire Games, a affirmé que c’était parce que Valve menaçait les développeurs de se retirer de Steam.

Les plaignants affirment que la documentation Steamworks contient une clause qui impose la parité des prix entre Steam et les autres vitrines. Tim Sweeney, PDG d’Epic Games accepte. Cependant, seule la section sur la vente de clés Steam en dehors de Steam suggère l’égalité des prix. « Nous vous demandons de ne pas traiter les clients Steam plus mal que les clients qui achètent des clés Steam en dehors de Steam », lit-on. Des sources anonymes ont dit la même chose à Ars Technica.

L’affaire contre Valve semble perdre du poids lors de l’examen de jeux PC qui ne sont pas sur Steam. Ars a constaté que ces jeux se vendaient presque toujours au même prix sur le magasin et les consoles d’Epic, bien qu’Epic facture une commission inférieure à celle des fabricants de consoles.

Un cas similaire est observé avec Ubisoft, qui n’a pas baissé ses prix lorsqu’il a cessé de vendre de nouveaux jeux sur Steam. Libre de la réduction des ventes de Valve, Ubisoft semble avoir simplement empoché la différence lors de la vente de jeux comme Assassin’s Creed Valhalla et Far Cry 6 sur son magasin et celui d’Epic.

Néanmoins, Coughenour a autorisé la poursuite des accusations de parité des prix des plaignants. « Ces allégations sont suffisantes pour alléguer de manière plausible une conduite illégale », a-t-il déclaré.