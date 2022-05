Elon Musk dit que le stockage de l’hydrogène est inutile. êtes-vous d’accord?

On a beaucoup parlé de l’hydrogène et de l’hydrogène vert comme alternatives viables aux combustibles fossiles. Lors d’un sommet quelque peu controversé, Elon Musk a déclaré que la technologie de stockage de l’énergie hydrogène était inutile.

Ce n’est pas la première fois que le PDG de Tesla est sceptique vis-à-vis de l’hydrogène.

Le sommet du Financial Times, « Future of the Car », qui s’est déroulé du 9 au 12 mai, a été une porte d’entrée vers plusieurs déclarations que nous avons appris à connaître. Elon Musk ne pouvait pas passer à côté et il a également partagé des avis qui ne sont peut-être pas unanimes.

Je ne saurais trop insister là-dessus – le nombre de fois où on m’a posé des questions sur l’hydrogène, ça pourrait être… c’est bien plus de 100, peut-être 200 fois.

Dit Elon Musk lors de son discours.

De l’avis du PDG de Tesla, le stockage de l’énergie hydrogène est inutile. Selon CNBC, Elon Musk a expliqué qu’il était contre le stockage de l’hydrogène, car des réservoirs plus grands sont nécessaires pour son utilisation. En effet, les dépôts nécessaires au stockage de l’élément doivent être plus importants que ceux nécessaires au stockage de l’énergie électrique par exemple.

Bien que controversé, ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk est sceptique vis-à-vis de l’hydrogène. En fait, en 2020, il a déclaré que les piles à combustible sont comme des « ventes idiotes » et que les hydrocarbures et l’électrolyse ne sont pas naturels. À son avis, lors de la décomposition des hydrocarbures, les combustibles fossiles restent un problème et l’électrolyse n’est pas non plus aussi efficace qu’on le prétend.

Si d’un côté Elon Musk est contre l’hydrogène, de l’autre, les agences de l’énergie sont plutôt optimistes à son sujet. L’Agence internationale de l’énergie, par exemple, affirme qu’il est assez polyvalent, servant à répondre à divers secteurs, tels que les transports et l’industrie, en raison de son large éventail d’applications.

