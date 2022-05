Company of Heroes 3 se prépare pour la grande offensive

Lors de sa sortie, Company of Heroes a été une très agréable surprise, étant clairement très bien reçu par les joueurs du monde entier, comme l’un des meilleurs jeux de stratégie de guerre en temps réel.

Maintenant plus de 15 ans après la sortie de l’original, la troisième incursion de Company of Heroes est sur le point de commencer.

Company of Heroes était, lors de sa sortie sur le marché, l’un des meilleurs jeux de stratégie en temps réel sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, présentant une forte composante tactique et accompagné d’un détail visuel extraordinairement fiable pour l’époque.

En utilisant le moteur Essence de Relic et basé sur le système physique Havok Physics, le jeu a pu présenter un scénario de guerre hautement crédible, où des objets et des véhicules ont subi des dommages et des effets extraordinairement crédibles, par rapport à ce qui se passait à l’écran. Pratiquement tout sur l’écran pourrait être endommagé et détruit.

Maintenant, après plus de 15 ans, Company of Heroes 3 se prépare, qui, selon Relic Entertainment, sera un jeu encore plus réaliste et intense que les précédents titres de la série.

Company of Heroes 3 suit les batailles dans un cadre différent de l’original. L’action se concentre sur les étapes de la guerre autour de la Méditerranée (y compris l’Afrique du Nord), ainsi que sur tout ce que cela implique, tant en termes d’étape de la guerre qu’en termes d’options stratégiques et de déroulement du conflit.

Des vastes étendues de sable du désert nord-africain aux collines et zones urbaines d’Italie, les défis stratégiques qui seront proposés aux joueurs seront variés et nécessiteront une grande attention aux détails, non seulement du terrain, mais aussi de les forces à leur disposition.

Afin de rendre l’expérience aussi authentique que possible, Relic a basé ses développements sur diverses conversations avec des historiens et des recherches dans des documents/documentaires historiques sur ce qui s’est passé sur cette scène de guerre.

Avec un mode Campagne très riche, dans lequel les étapes de la guerre changent constamment, Company of Heroes 3 tentera de refléter les principaux scénarios de guerre dans cette région d’Europe et d’Afrique du Nord.

Pour Company of Heroes 3, Relic a créé ce qu’il appelle Paper Doll, c’est-à-dire un système à travers lequel tous les objets du jeu sont conçus de manière plus modulaire, ce qui signifie que, par exemple, chaque réservoir peut être personnalisé et présenter un différent et look plus authentique.

La vidéo ci-dessus montre également un peu plus de détails sur la façon dont l’équipe de développement a avancé dans les animations des véhicules et des unités d’infanterie, avec un souci particulier du comportement de chaque unité, afin de reproduire un comportement plus réaliste.

« Les unités réagissent désormais mieux à l’environnement, comme lorsque les avions survolent ou lorsqu’un ennemi est proche, leur posture change, ce qui crée vraiment un champ de bataille animé, dynamique et plus réaliste« , raconte Tristan Brett, directeur artistique de Company of Heroes 3.

Company of Heroes 3 proposera plus d’unités et d’équipements disponibles que les deux jeux précédents. En plus des nations existantes dans les jeux précédents, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, il existe également des unités d’autres parties de la planète, ce qui signifie qu’il existe une grande diversité de forces de combat sur la scène de guerre.

Ces unités variées disposent d’équipements et de pouvoirs militaires distincts, apportant un plus grand niveau stratégique et tactique à chaque combat. Les systèmes de regroupement que Company of Heroes 3 présente permettent ainsi la création de forces extraordinairement complexes.

En tant que jeu de stratégie en temps réel, mais avec une forte composante tactique, Relic a mis en place un système de pause tactique qui permettra aux joueurs de mieux analyser le champ de bataille et de prendre des décisions plus réfléchies.

Comme c’est le cas dans Company of Heroes, la destruction de l’environnement a également fait l’objet de nouvelles et d’une attention accrue. La destruction d’un bâtiment, selon l’attaque qu’il a subie, peut ne pas être immédiate et peut même tuer quiconque se trouvant à proximité avec des chutes de débris. À leur tour, ces mêmes épaves peuvent servir de cachette pour des embuscades…

Company of Heroes 3 sortira cette année sur PC, sans date de sortie concrète pour le moment.