Les nouveaux écouteurs WH-1000XM5 de Sony obtiennent les premières critiques

De The Verge le 12 mai 2022



80

Il semble que Sony se soit confondu avec ce qu’il voulait que les 1000XM5 soient : ils sont un étrange demi-pas entre les 1000XM4 et les écouteurs de luxe comme les AirPods Max. Il n’y a pas de nouvelle fonctionnalité majeure ou de gros titre à leur sujet. Mais ce sont toujours de bons écouteurs antibruit.

Par Câblé le 12 mai 2022



90

Les Sony WH-1000XM5 sont absorbants. Trop d’écouteurs avec des prétentions « premium » perdent de vue à quoi la musique est censée servir. Dans leur désir d’être précis et informatifs, ils oublient que nous sommes venus ici pour nous divertir. Il n’y a rien de dépassionné dans le son du XM5, et par conséquent, ils sont un plaisir absolu à écouter.

Par Engadget le 12 mai 2022



95

Le seul reproche est le prix, qui est de 50 $ de plus que le modèle précédent à 400 $. Mais si l’on considère l’intégralité de ce que vous obtenez, le coût est parfaitement raisonnable. Sony était déjà au top, mais avec le WH-1000XM5, la société a mis encore plus de distance entre elle et le reste du peloton.

Par IGN le 12 mai 2022



90

Le Sony WH-1000XM5 est la grande mise à niveau que nous attendions des écouteurs sans fil phares de Sony. Le nouveau design et l’IA renforcent la suppression du bruit tandis que le mode d’écoute ambiante est magnifiquement naturel. La qualité audio est également impeccable – que vous souhaitiez écouter de la musique classique complexe ou un film d’action rock, ces écouteurs peuvent tout faire.

Par What Hi Fi? le 12 mai 2022



100

La refonte de ses écouteurs antibruit haut de gamme n’était pas sans risque, mais le Sony WH-1000XM5 est un triomphe sonore.

Par cnet le 12 mai 2022



92

Comme je l’ai dit, il y aura un débat sur les conceptions à charnière unique ou à double charnière et si le XM4 ou le XM5 sonne mieux (je pense que le XM5 le fait). Mais au-delà de ces discussions, le XM5 a quelques améliorations claires, y compris une expérience d’appel vocal qui est sans doute la meilleure de sa catégorie. Pour ceux d’entre vous qui possèdent déjà le XM4, c’est vraiment la principale raison de passer au XM5.

Par TechRadar le 12 mai 2022



100

Toujours les meilleurs écouteurs au monde grâce à leurs fonctions antibruit de pointe et à un son bien équilibré, un prix plus élevé et des fonctionnalités similaires aux modèles précédents font du casque Sony WH-1000XM5 une vente toujours aussi légèrement plus difficile qu’auparavant .

Par BusinessInsider le 12 mai 2022



Si 350 $ est le maximum absolu de votre budget, vous serez probablement satisfait des écouteurs WH-1000XM4 similaires de Sony. Mais, si vous pouvez épargner les 50 $ supplémentaires pour le nouveau WH-1000XM5, procurez-vous-les. La mise à niveau de la qualité audio et de la suppression du bruit en vaut la peine. En termes simples, ce sont les meilleurs écouteurs antibruit sans fil à 400 $ sur le marché à l’heure actuelle.